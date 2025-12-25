[고양이 눈]입의 역할

  • 동아일보

폐스피커가 예술작품이 됐네요. 입 모양이 같아도 표정에 따라 그 입이 하는 일이 달라집니다. 어떤 입은 소리를 지르지만 어떤 입은 하품을, 노래를, 박장대소를 합니다.

―강원 춘천시 약사동에서

신원건 기자 laputa@donga.com
