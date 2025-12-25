본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]입의 역할
동아일보
입력
2025-12-25 23:06
2025년 12월 25일 23시 06분
신원건 기자
코멘트
폐스피커가 예술작품이 됐네요. 입 모양이 같아도 표정에 따라 그 입이 하는 일이 달라집니다. 어떤 입은 소리를 지르지만 어떤 입은 하품을, 노래를, 박장대소를 합니다.
―강원 춘천시 약사동에서
고양이 눈
입의 역할
안내판의 이사
겨울밤의 놀이터
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
