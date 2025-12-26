본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]철통 감시
동아일보
입력
2025-12-26 23:06
2025년 12월 26일 23시 06분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251226/133045378/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
철통 감시 폐쇄회로(CC)TV를 작동하고 있다는 안내판 옆에 천체 망원경을 세워 놓았습니다. 하늘까지 들여다보겠다는 태세입니다.
―서울 동작구 노량진1동에서
고양이 눈
>
구독
구독
철통 감시
입의 역할
안내판의 이사
이런 구독물도 추천합니다!
게임 인더스트리
구독
구독
광화문에서
구독
구독
이용재의 식사의 窓
구독
구독
#철통 감시
#폐쇄회로
#CCTV
#천체 망원경
#서울
#동작구
#노량진1동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
해외입양 73년 만에 단계적 중단… 이젠 우리가 품고 키워야[사설]
전현무 진료기록 ‘이 약’까지 공개…“얼마나 억울했으면”
李대통령, 순직 공직자 유족 만나 “특별한 희생에 상응하는 보상, 국가의 책무”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0