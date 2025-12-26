[고양이 눈]철통 감시

  • 동아일보

철통 감시 폐쇄회로(CC)TV를 작동하고 있다는 안내판 옆에 천체 망원경을 세워 놓았습니다. 하늘까지 들여다보겠다는 태세입니다.

―서울 동작구 노량진1동에서

#철통 감시#폐쇄회로#CCTV#천체 망원경#서울#동작구#노량진1동
변영욱 기자 cut@donga.com
무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
