[고양이 눈]담벼락 틈새 작은 집

벽돌이 떨어져 생긴 담벼락 구멍 사이로 작은 집 하나가 내려앉았습니다. 깨진 자리 위에 놓인 새 보금자리지만, 집을 지키는 강아지 덕분인지 오히려 더 단단해 보입니다.

―경기 수원시 장안동에서

홍진환 기자 jean@donga.com
