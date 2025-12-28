본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]담벼락 틈새 작은 집
동아일보
입력
2025-12-28 23:08
2025년 12월 28일 23시 08분
홍진환 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251228/133051469/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
벽돌이 떨어져 생긴 담벼락 구멍 사이로 작은 집 하나가 내려앉았습니다. 깨진 자리 위에 놓인 새 보금자리지만, 집을 지키는 강아지 덕분인지 오히려 더 단단해 보입니다.
―경기 수원시 장안동에서
고양이 눈
>
구독
구독
담벼락 틈새 작은 집
철통 감시
입의 역할
이런 구독물도 추천합니다!
정기범의 본 아페티
구독
구독
알쓸톡
구독
구독
내가 만난 명문장
구독
구독
#담벼락
#틈새
#작은 집
#벽돌
#강아지
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
김건희 특검, 매관매직 등 10개 혐의 기소…180일 수사 마침표
내일 강원 산지 최대 8cm 눈… 전국 평년보다 포근한 연말
이브날 정의선이 자율주행 군기잡은 이유…‘레거시의 딜레마’ 이겨낼까
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0