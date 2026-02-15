中 AI로 만든 ‘울트라맨-다카이치 격투 영상’…日 “저작권 침해”

최근 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘울트라맨’ 등 일본 유명 만화 캐릭터와 싸우는 인공지능(AI) 합성 영상이 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 확산했다. 일본 정부는 중국의 생성형 AI가 캐릭터 저작권을 침해했을 가능성이 있다고 보고 조사에 나섰다.
15일 아사히신문 등에 따르면 이달 초부터 SNS에 다카이치 총리가 울트라맨, 도라에몽, 드래곤볼 등장인물 등과 격투를 벌이는 AI 영상이 퍼졌다. 일본 정부는 중국의 숏폼 플랫폼인 ‘틱톡’ 모회사 바이트댄스가 공개한 생성형 AI ‘시댄스 2.0’을 이용해 제작된 영상으로 파악했다.
오노다 기미 일본 경제안전보장담당상은 13일 기자회견을 통해 “저작권자의 허락 없는 콘텐츠 활용은 결코 간과할 수 없다”며 “바이트댄스 일본 법인을 통해 즉각적인 개선을 요구했다”고 전했다.
일본 애니메이션 필름 문화연맹도 성명을 내고 중국 측에 “크리에이터의 권리를 존중해 달라”고 촉구했다.
일각에선 다카이치 총리를 공격하는 내용의 영상이 국가 정상에 대한 조롱이라는 지적도 제기됐다. 아울러 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 발언으로 촉발된 중일 갈등을 겨냥한 ‘정치적 공격’이라는 분석도 나온다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0