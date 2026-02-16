“콜라겐 다음은 이거”…미국 안티에이징 검색 1위의 정체

누에가 만든 고치에서 추출되는 실크 단백질은 세리신과 피브로인 성분을 포함하고 있어 보습·피부 보호막 형성 기능을 가진 화장품 원료로 활용된다. 게티이미지뱅크

이번 검색어 분석에서는 성분 변화와 함께 ‘홈 더마(Home-derma)’ 소비 흐름도 동시에 나타났다. ‘보톡스 세럼’, ‘리프팅 스레드 세럼’ 등 피부과 시술 효과를 스킨케어 제품으로 구현하려는 검색이 증가하면서 병원 시술 중심이던 안티에이징 수요가 홈케어 제품으로 이동하는 경향이 강화되는 모습이다.소비 방식 변화도 뚜렷했다. 미국 검색어 상위 20개 중 ‘리뷰(Reviews)’가 포함된 키워드가 6개 이상을 차지하며 제품명 뒤에 리뷰를 함께 검색하는 ‘리뷰 검증형 구매’ 패턴이 정착되고 있는 것으로 나타났다. 특정 브랜드를 검색하기보다 제품명과 리뷰를 함께 확인하는 방식이 구매 의사결정 과정의 기본 단계로 자리 잡았다는 분석이다.검색 관심은 스킨케어를 넘어 색조와 바디케어로도 확대되고 있다. ‘파운데이션 성분(Foundation Ingredients)’, ‘한국 립밤(Korean Lip Balm)’, ‘한국 바디워시(Korean Body Wash)’ 등 카테고리 단위 검색이 늘어나면서 K뷰티 제품에 대한 신뢰가 특정 브랜드 중심에서 카테고리 전반 탐색으로 확장되는 흐름도 함께 관찰됐다.업계에서는 기능성 단백질 원료 확산과 홈케어 중심 소비 증가, 리뷰 기반 구매 패턴 정착이 맞물리며 글로벌 스킨케어 시장의 성분 경쟁이 더욱 빠르게 변화할 가능성이 높은 것으로 보고 있다.