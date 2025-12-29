[고양이 눈]“우리도 송년회!”

한 상점 차양막 위에 참새들이 모여 재잘거립니다. “올 한 해는 어땠어?” 나눌 얘기가 아직 많습니다. 여러분은 2025년을 어떻게 마무리하고 있나요?

―서울 종로구 인사동에서

#참새#차양막#2025년#마무리#서울#종로구#인사동
변영욱 기자 cut@donga.com
