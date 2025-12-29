본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“우리도 송년회!”
동아일보
입력
2025-12-29 23:09
2025년 12월 29일 23시 09분
변영욱 기자
한 상점 차양막 위에 참새들이 모여 재잘거립니다. “올 한 해는 어땠어?” 나눌 얘기가 아직 많습니다. 여러분은 2025년을 어떻게 마무리하고 있나요?
―서울 종로구 인사동에서
“우리도 송년회!”
담벼락 틈새 작은 집
철통 감시
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
