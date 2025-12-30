[고양이 눈]내 마음속 강

강바람이 차가워도 펜을 쥔 손은 멈추지 않습니다. 눈앞의 물결은 출렁이고 배는 흔들리지만, 도화지 속 강물은 고요하게 흐릅니다.

―튀르키예 이스탄불에서

전영한 기자 scoopjyh@donga.com
