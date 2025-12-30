본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]내 마음속 강
동아일보
입력
2025-12-30 23:06
2025년 12월 30일 23시 06분
전영한 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251230/133066778/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
강바람이 차가워도 펜을 쥔 손은 멈추지 않습니다. 눈앞의 물결은 출렁이고 배는 흔들리지만, 도화지 속 강물은 고요하게 흐릅니다.
―튀르키예 이스탄불에서
고양이 눈
>
구독
구독
내 마음속 강
“우리도 송년회!”
담벼락 틈새 작은 집
이런 구독물도 추천합니다!
횡설수설
구독
구독
맹성현의 AI시대 생존 가이드
구독
구독
전승훈 기자의 아트로드
구독
구독
#강바람
#차가움
#펜
#손
#물결
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
머스크도 13년 걸렸는데… ‘AI 붐’ 3년 만에 억만장자 잇달아
[단독]“검찰청 폐지는 위헌”… 현직 검사, ‘수사권 박탈’ 첫 헌법소원
‘수능 올 1등급’ ‘초거대 모델’… 한국형 AI 열띤 경쟁
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0