행복의 아이콘, 타샤 튜더의 삶[김선미의 시크릿가든]

롯데문화재단이 운영하는 서울 롯데뮤지엄이 3월 15일까지 타샤 튜더의 아시아 최초 대규모 기획전 ‘스틸, 타샤 튜더: 행복의 아이콘, 타샤 튜더의 삶’을 연다. 미국을 대표하는 동화 작가이자 일러스트레이터인 타샤 튜더(1915~2008)를 조명하는 전시다. 자연과 계절의 흐름에 귀 기울이며 살아간 그녀의 작품 세계와 삶은 오늘날 현대인에게 필요한 느린 삶의 가치를 되새기는 성찰의 시간을 선사한다.
미국 보스턴에서 태어난 타샤는 스물세 살에 첫 그림책 ‘호박 달빛’으로 데뷔한 이후 ‘마더 구스’와 ‘1은 하나’로 미국의 가장 권위 있는 아동 문학상 중 하나인 ‘칼데콧 상’을 받았다. 이후 ‘타샤의 특별한 날’ 등 100여 권의 저서와 삽화를 남기며 미국의 국민 작가로 자리매김했다. 50대 무렵부터 손수 가꾼 30만 평에 이르는 정원과 집은 지금도 회자되고 있다.
이번 전시는 자연, 가족, 수공예, 정원 등 주요 키워드를 기반으로 구성한 총 12개 섹션을 통해 타샤의 예술세계와 삶을 연결한다. 전시장 초입에 설치된 거대한 시계 조형물은 관람객이 타샤의 시간 속으로 들어가도록 안내하는 상징적 장치다. 이후 만나게 되는 ‘시대를 초월해 사랑받는 동화 작가’ 섹션에서는 이번에 아시아 최초로 공개되는 30여 권의 초판본과 그녀의 데뷔작 ‘호박 달빛’ 55주년 특별판 등 사료적 가치가 높은 자료와 원화들을 볼 수 있다.
이어지는 섹션들은 타샤의 예술적 원천이었던 자연을 다룬다. 그녀의 삶의 중심이자 철학을 담은 매개였던 방대한 식물 스케치, 반려견 ‘코기’와 동물들을 그린 원화로 자연과 생명에 대한 애정과 유대감을 전한다.
전시의 중반부는 타샤의 느린 삶의 미학을 일상의 풍경으로 재현한다. ‘식탁 위의 따뜻한 온기’, ‘가족과 함께한 느린 하루’, ‘스스로 만들어가는 기쁨’ 섹션은 타샤가 손수 일구어낸 의식주 문화를 다룬다. 그녀의 요리법과 일상을 담은 저서 ‘타샤의 식탁’ 속 소박한 식탁과 작업실을 재현하고, 가족과 함께한 일상이 담긴 삽화와 크리스마스 카드도 전시한다. 노동이 곧 놀이이자 기쁨이었던 타샤의 삶은 현대 사회가 잃어버린 자급자족적 삶과 소박한 행복의 가치를 떠올리게 한다.
하이라이트는 ‘정원, 타샤의 세계’ 섹션이다. 코티지 가드닝의 대표적 사례로 꼽히는 그녀의 정원을 모티프로 꽃과 향기, 계절의 변화를 공감각적으로 경험할 수 있다.
한편 롯데시네마 월드타워관에서 상영 중인 영화 ‘타샤 튜더’를 감상하면 타샤의 삶을 보다 심도깊게 이해할 수 있다. 2018년 개봉했던 영화가 이번 전시와 연계돼 재개봉했다. 전시장 내에서는 영화의 하이라이트 영상을 무료 상영 중이다. 가드닝, 티 클래스, 어린이 전시 교육 프로그램 등 다양한 행사도 마련됐다.
타샤 튜더 재단은 “이번 전시는 타샤 튜더의 예술세계를 더욱 생동감 있고 친근하게 경험할 수 있는 소중한 기회”라며 “그녀의 창작 과정의 근간을 이룬 문화적 가치와 삶의 철학을 함께 발견하는 시간이 되길 바란다”고 전했다.