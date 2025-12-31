본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“꽃길만 걸으세요”
동아일보
입력
2025-12-31 23:06
2025년 12월 31일 23시 06분
변영욱 기자
“꽃길만 걸으세요” 카페로 들어가는 길에 하트 모양 돌이 이어져 있습니다. 2026년 내딛는 걸음걸음 사랑만 가득하기를, 그리하여 그 모든 길이 ‘꽃길’이기를 소망합니다.
―서울 마포구 연남동에서
변영욱 기자 cut@donga.com
변영욱 기자 cut@donga.com
