조국 “李 악마화 한 ‘문파’, 尹 지지하는 ‘뮨파’ 돼…진영 사람 소중한 줄 알아야”

조국 조국혁신당 대표는 14일 더불어민주당과의 합당 논의 과정에서 생긴 양당 사이 갈등이 이어지는 것을 두고 “누구 좋으라고 진영 내부를 갈라치는 것인가”라며 “비판을 하더라도 할퀴고 후비지는 말자”고 촉구했다.
조 대표는 이날 자신의 페이스북에 “윤석열 일당의 내란을 이겨내고 맞이하는 첫 설 연휴”라며 “대선 시기 이재명 후보 당선을 위해서, 그리고 이재명 정부 출범 이후 각종 개혁을 추진하기 위해서 힘을 모았다”고 운을 뗐다.
그러면서 “그런데 민주당 정청래 대표의 ‘합당 제안’ 이후 민주당 내부에서 큰 분란이 생겼음은 물론, 양당 사이에도 균열이 생겼다”며 “연대와 단결의 언어가 사라지고, 분열과 적대의 언어가 기승을 부린다”고 지적했다.
조 대표는 “과거 문재인만 옹호하고 이재명을 악마화했던 ‘문파’는 결국 윤석열을 지지하는 ‘뮨파’가 되었다”며 “문재인을 극한으로 공격하며 이재명만을 지지했던 ‘손가혁’은 폐해가 심하여 이재명의 권유로 해산했다”고 짚었다.
이어 “합당 논란은 종결되었지만, 논쟁 국면에서 ‘뮨파’와 ‘손가혁(손가락혁명군)’ 류의 비방과 공격이 되살아났다”며 “합당을 지지하는 발언을 했다고 유시민도 ‘반명’이 되고, 조국혁신당의 ‘토지공개념’ 추진도 좌파 사회주의 정책이 되더라”고 덧붙였다.
그는 “이런 행태 뒤에는 반드시 정치적 목적과 이익이 있다. 그러나 이재명 대통령에게는 아무런 득이 되지 않는다”면서 “정중히 부탁드린다. 민주진보진영의 사람 소중한 줄 알자. 언제나 연대와 단결의 원칙을 지키자”고 당부했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
