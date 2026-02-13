조국 “당의 원칙과 가치 견지하며 정치하겠다”

조국 조국혁신당 대표는 13일 “조국혁신당의 원칙과 가치를 견지하면서 연대와 단결의 원칙 역시 지키며 정치하겠다”고 말했다.
조국 대표는 이날 서울 용산역을 방문해 귀성길에 오른 시민들과 인사를 나누며 이같이 밝혔다.
조 대표는 “내란 위기가 끝난 뒤 처음 맞는 설”이라며 “그동안 불안과 걱정이 많으셨을 텐데, 이번 설 연휴만큼은 가족, 친지, 연인과 함께 훨씬 마음 편하게 보내시길 바란다”고 말했다.
이어 “조국혁신당은 창당 이후부터 정치 임무는 국민 행복을 만드는 것이라 생각하고 활동해왔다”며 “설 연휴 동안에도 정치 소임을 잃지 않고 활동하겠다”고 했다.
조 대표는 이어 “코스피가 5000을 돌파했지만, 여전히 소득과 자산 양극화 그늘이 있음을 직시하고 있다”고 말했다. 이날 귀성 인사에는 조 대표를 비롯해 서왕진 원내대표, 정춘생 최고위원, 신장식 최고위원 등이 함께했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
