쿠팡, 뒤늦게 “16만명 정보 추가 유출”

“정부 조사에서 드러나 고객 안내”… 피해자 기존 3370만명서 더 늘듯
경찰, 오늘 로저스 대표 2차 소환… 美하원 법사위도 23일 출석 요구
로저스 “연준 새 의장, 쿠팡서 이사”
쿠팡 계정 16만5000여 개에 입력된 개인정보가 추가로 유출된 사실이 확인됐다. 지난해 11월 알려진 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 관련한 피해자가 추가로 드러난 것이다.
쿠팡은 5일 개인정보 추가 유출 사실이 확인된 16만5000여 명에게 안내 문자를 발송했다고 밝혔다. 쿠팡 측은 “정부의 조사 과정에서 추가 피해 사실이 드러났다고 전달받았다”며 “유출 사실을 즉각 당사자에게 전달하라는 개인정보보호위원회 권고에 따라 안내했다”고 설명했다.
이번에 추가된 피해자들의 개인 정보는 이름, 전화번호, 주소 등 배송지 정보다. 개인정보보호위원회도 이날 “쿠팡 측이 5일 오후 4시 2분 배송지 목록 확인 과정에서 16만5455개 계정의 추가 유출이 확인됐다고 신고해 왔다”고 밝혔다. 이에 따라 쿠팡 개인정보 유출 사고 피해 규모는 지난해 11월 쿠팡 측이 밝힌 3370만 명에서 3386만5000여 명으로 늘어날 것으로 보인다. 다만 쿠팡 측은 최종 유출 범위는 정부의 수사와 공식 발표 이후 바뀔 가능성이 높다고 주장했다. 정부와 쿠팡은 기존에 발표된 3370만 명 중 무효 계정 숫자도 파악 중인 것으로 알려졌다. 무효 계정은 개인정보가 아예 없거나 회원 정보를 식별할 수 없는 계정이다.
쿠팡 사건을 수사 중인 경찰은 6일 해롤드 로저스 쿠팡 한국대표(사진)를 지난달 30일에 이어 두 번째로 불러 국회증언감정법상 위증 등 혐의를 조사할 예정이다. 서울경찰청 반부패수사대는 로저스 대표가 지난해 말 국회에서 열린 ‘쿠팡 사태 연석 청문회’에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 사건을 수사 중이다.
업계에 따르면 로저스 대표는 이날 쿠팡 임직원들에게 사내 메일을 보내 “경찰 조사에 적극 협조하겠다”는 입장을 밝혔다.
이메일에서 로저스 대표는 케빈 워시 쿠팡 Inc 이사가 미 연준 의장 후보로 지명된 소식을 언급하며 “케빈은 2019년 10월부터 쿠팡 이사회 구성원으로서 회사의 성장을 함께해 왔다”며 “케빈이 새로운 자리에서도 뛰어난 역할을 해낼 것으로 믿는다”고 밝히기도 했다.
또 최근 쿠팡 자체 브랜드에서 ‘99원 초저가 생리대’를 출시한 것을 ‘쿠팡의 리더십 원칙을 보여준’ 성공사례로 치켜세웠다. 그는 “대통령실을 시작으로, 이후 공정위를 통해 국내 생리대 가격에 대한 사회적 논의가 이어졌다”며 “(쿠팡이 내놓은) 제품은 큰 호응을 얻으며 단기간에 모두 매진됐다”고 전했다.
이 같은 메일을 두고 각종 조사가 진행되는 와중에 미국 정·재계와의 인맥을 부각하려는 의도가 담겨 있다는 해석이 나온다. 또 쿠팡이 이재명 대통령이 직접 언급한 생리대 가격 이슈를 해소하는 데 기여했다는 점도 함께 강조한 것으로 보인다.
한편 미국 하원 법사위원회는 5일(현지 시간) 로저스 대표에게 23일 출석을 요구하는 소환장을 발부한 것으로 알려졌다. 법사위는 한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적 조치를 강화하려 하고, 미국 시민에 대한 형사 처벌 위협까지 제기한다는 점 등에 대한 증언을 요구할 것으로 보인다.
