금값 12년만에 최대 하락… “中 투기자본 매도 탓”

[‘워시 발작’ 코스피 5000 붕괴]
전날 8.9% 이어 4.4% 또 급락
국내 시세도 이틀간 15% 떨어져
금, 은의 가격 하락세가 이어지고 있다. 케빈 워시 차기 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자 지명이 기폭제가 됐고, 이후 중국 자본과 투기자본이 매도에 나서며 변동성이 커졌다.
2일 블룸버그에 따르면 이날 금 현물 가격은 온스당 4676.63달러로 전 거래일 대비 4.4% 하락했다. 지난달 30일 12년 만에 최대 하락 폭(8.9%)을 기록한 뒤 내림세가 이어졌다. 지난달 30일의 금 현물 가격 하락 폭은 2013년 4월 15일(9.1% 하락) 이후 일일 최대였다. 금 선물 가격도 이날 1%가량 추가로 하락했다. 반면 지난달 30일 30% 넘게 하락했던 은 선물 가격은 이달 2일에는 1%가량 반등했다.
국내 금 가격도 크게 떨어졌다. 한국거래소에 따르면 이날 KRX 금시장 금 현물 가격은 전 거래일보다 10% 내린 1g당 22만7700원이었다. 30일 6.23% 하락에 이어 2거래일 연속 하락하며 고점 대비 15.6% 내렸다.
금, 은 가격의 급격한 하락은 워시 후보자 지명 여파의 영향을 받았다. 워시 후보자는 연준 의장 후보군으로 거론되던 인사 중 가장 매파 성향(통화긴축 선호)으로 여겨졌다. 특히 워시 후보자가 공개적으로 “기준금리를 내리는 대신 연준의 양적완화를 중단해야 한다”는 입장을 밝혀온 것이 시장의 유동성을 줄일 수 있다는 우려를 낳았다.
중국발 투기자본 수요가 상품 가격 변동성을 키웠다는 분석도 나온다. 블룸버그는 “중국의 투지 자본이 대량 매수하면서 금, 은, 구리 가격이 오르고 거품을 키웠다”며 “중국(투기자본)이 팔았고 그 후폭풍을 겪고 있다”고 전했다.
