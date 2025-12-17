李, 이학재 또 질타 “허위보고-동문서답…천하의 도둑놈 심보”

“정치색 가지고 비난하거나 불이익 준 것 없어”
야권 출신 기관장 ‘표적 질의’ 비판에 정면반박
“책갈피 범죄 공개? ‘사랑과 전쟁’은 바람 가르치는거냐”
이재명 대통령은 17일 “제가 정치적 색을 가지고 누구를 비난하거나 누구를 불이익줬냐”며 “유능하면 어느 쪽에서 왔든 상관없이 썼다”고 했다. 사상 처음으로 진행된 생중계 업무보고 과정에서 야권 출신 기관장을 ‘표적 질의’했다는 비판에 대해 정면 반박하고 나선 것.
이 대통령은 이날 정부세종컨벤션센터에서 열린 산업통상부·중소벤처기업부·지식재산처 업무 보고 모두 발언에서 “행정 영역에서의 허위 보고나 동문서답은 절대 용납할 수 없다”며 “가끔씩 정치에 물이 너무 많이 들었는지 가끔 그런 사람들이 있다”고 했다.
이 대통령은 앞선 업무보고에서 “저보다 아는 게 없다” “말이 참 길다”고 질타한 이학재 인천공항공사 사장이 공개 반발하자 이날 재차 이 사장을 거론하며 질책에 나섰다. 이 대통령은 “여의도를 중심으로 한 정치적 갈등 속 대응과 국민의 삶을 놓고 행정을 집행하는 것은 차원이 다르다”며 “정치 현실에서는 질문에 답을 안 하고 엉뚱한 소리를 하거나, 모면을 위해 거짓말을 하는 것이 실력처럼 느껴지기도 하지만 행정은 다르다”고 했다.
이 대통령은 “당시 (외화 밀반출 단속은) 관세청장은 공항공사가 한다고 했고, 공항공사 사장은 세관 일이라고 했다가 나중에 부인했다”며 “그런데 기사 댓글을 보니 ‘공항공사가 하는 게 맞다’는 내용이 있더라. 실제로 확인해 보니 작년에 관세청이 공항공사에 위탁하는 MOU(양해각서)를 맺었더라”고 했다.
이 대통령은 “대통령인 저도 기사 댓글을 보고 (진실을) 알았다”며 “우리 국민은 1억 개의 눈과 귀, 5000만 개의 입으로 실시간 소통하며 모든 것을 지켜보고 있다. 국민을 무서워해야 한다”고 했다. 대통령이 공개적인 자리에서 ‘1만달러 밀반출 범죄 수법’을 공개했다는 비판에 대해서도 “그러면 드라마 ‘사랑과 전쟁’은 바람피우는 법 가르치는 거냐“며 ”이게 상식 세계와 몰상식의 세계의 공존“이라고 주장했다.
이 대통령은 “행정은 상명하복의 지휘 체계”라고 강조했다. 이 대통령은 “상사는 부하의 보고를 믿을 수밖에 없는데, 악의를 가지고 허위 보고를 하거나 무능을 감추기 위해 왜곡 보고를 하는 것은 가장 나쁜 행위”라고 했다. 그러면서 “모르는 것은 죄가 아니지만, 권한의 크기만큼 책임을 져야 한다”며 “권한을 행사하고, 명예와 혜택은 누리면서 책임을 지지 않겠다는 것은 천하의 도둑놈 심보 아니냐. 일하기 싫고 돈과 명예를 누리고 싶으면 (공직을) 나가서 일하라”고 했다.
