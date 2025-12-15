장동혁 “통일교 특검 위해 개혁신당과 뜻 모아야” 송언석 “열린 자세로 협의”

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 10일 서울 여의도 국회 본관 앞에 마련된 8대 악법 저지 릴레이 천막 농성장에서 대화하고 있다. 2025.12.10/뉴스1

장 대표는 “이재명 대통령은 재판 직전 국무회의에서 종교단체 해산을 겁박하며 통일교의 입을 틀어막았다”며 “민주당과 대통령 측근이 얼마나 깊이, 얼마나 넓게 연루돼 있으면 대통령이 직접 나서서 겁박했겠나”라고도 했다. 이어 “결국 재판에서 통일교는 입을 닫고 말았다”며 “기가 막힌 타이밍에 기가 막힌 방법으로 입을 틀어막았다”고 덧붙였다.