[단독]국힘, ‘김어준 모니터링팀’ 만든다…“유튜브 부적절 발언, 실시간 대응”

국민의힘이 친여 성향 유튜브에 대한 전담 모니터링팀을 만들기로 했다. ‘김어준의 뉴스공장’과 같이 여당 인사들이 자주 출연하는 유튜브를 실시간으로 지켜본 뒤 문제 소지가 있는 발언에 대해 발빠른 대응에 나서겠다는 취지다.
국민의힘 최고위원회의는 15일 비공개 회의에서 이 같은 내용을 논의했다. 비공개 회의에서 우재준 최고위원 등이 이 같은 전담 모니터링팀을 꾸려야 한다는 의견을 내자, 장동혁 대표도 동의한 것으로 전해졌다. 여권 인사들이 자주 출연하는 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’과 ‘매불쇼’ 등이 모니터링이 필요한 채널 예시로 거론된 것으로 알려졌다.
지도부 관계자는 “친여 성향 유튜브 중에는 대중적인 영향력이 큰 곳도 있고, 출연자들이 문제 소지가 있는 발언을 하는 경우도 적지 않다”면서 “당 차원에서 대응력을 키워야 한다는 취지”라고 설명했다. 모니터링팀은 여의도연구원 차원에서 꾸리자는 아이디어가 제시됐다고 한다. 당내에선 최근 이재명 대통령이 부처별 업무보고를 받는 중에 한 발언들이 잇달아 논란이 되는 가운데 좀 더 기민하게 대응해야 한다는 목소리도 나오는 것으로 알려졌다.
이와 함께 당 지도부는 이 대통령의 ‘입’을 정조준했다. 장 대표는 “요즘 대통령의 말이 갈수록 거칠어진다”고 밝혔다. 이 대통령이 최근 종합편성채널(종편)을 두고 ‘편파 유튜브’에 빗댄 것을 두고도 “정권의 입맛에 맞지 않는 종편을 정리하라고 대놓고 지시한 것”이라고 했다. 송언석 원내대표도 “정권에 비판적인 언론을 직접적으로 폄훼하며 ‘행정조치까지 가능하지 않느냐’고 한 말은 대통령이 직접 언론 ‘입틀막’을 지시한 것이나 마찬가지”라며 “대통령이 선창하면 여당이 합창하는 모습은 부창부수와 마찬가지로 보인다. ‘통창여수’”라고 날을 세웠다.
