‘李 대선승리 연설 준비 모습’ 타임지 올해 100대 사진에 선정

이재명 대통령의 대선승리 연설 직전 모습을 담은 사진이 미국 타임지가 뽑은 ‘2025년 올해의 100대 사진’에 포함됐다.
14일(현지시간) 타임지는 홈페이지를 통해 올해의 100대 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 지난 6월 더불어민주당 대선 후보로 나선 이 대통령의 사진도 포함돼 있다. 타임지는 해당 사진에 대해 ‘이재명 당시 민주당 후보가 6월 4일 서울에서 대선 최종 결과 발표를 기다리며 지지자들에게 연설할 준비를 하고 있다’라고 설명했다.
이 대통령은 제21대 대선 투표일 다음 날인 4일 새벽 여의도 국회 앞에서 “저에게 기대하시고 맡긴 그 사명을 한 순간도 잊지 않고 한 치의 어긋남도 없이 반드시 확실히 이행하겠다”고 약속하며 사실상의 수락 연설을 했다.
이어 “(12.3 내란 이후) 이제 6개월이 지난 이 시점에서야 비로소 그들을 파면하고 이 나라의 주인이 바로 우리 자신이라는 것을 여러분 스스로 투표로서 주권 행사로서 증명해 주셨다”며 “고맙다”고 말했다.
이외데도 100대 사진에는 지난 9월 3일 중국 베이징에서 열린 80주년 전승절 열병식에 참여한 북·중·러 정상의 사진도 포함됐다. 해당 사진에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 및 각국 대표단 수장들이 열병식 참석을 위해 나란히 걸어가고 있는 모습이 담겼다.
또 2025 세계 휴머노이드 로봇 경기대회에서 휴머노이드 로봇들이 100m 결승전에서 경쟁하고 있는 장면과 지난 4월 24일 우크라이나 키이우의 한 주택가에서 러시아 공습으로 피해를 입은 집 근처에 한 여성이 앉아 있는 모습, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 3월 21일 워싱턴 백악관 앞에서 도널드 트럼프 대통령이 기자들에게 연설하는 모습을 지켜보고 있는 사진 등이 포함됐다.
댓글 0