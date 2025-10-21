채상병특검, 임성근 영장 청구…“관계자 회유 시도, 증거인멸 우려”

임성근 구명로비 관련 피의자 이종호
“특검이 진술 안하면 재산 털겠다고 협박”
특검 “대응할 가치도 없는 일방적 주장”
해병대 채모 상병 순직 사건 및 수사 외압 의혹을 수사 중인 채 상병 특검(특별검사 이명현)이 21일 임성근 전 해병대 1사단장 등에 대해 구속영장을 청구했다. 경찰이 임 전 사단장을 불송치하기로 한 결정을 뒤집은 것이다. 특검은 임 전 사단장이 지휘권을 행사한 것으로 판단했다.
특검은 이날 임 전 사단장과 최진규 전 해병대 11포병대대장에 대해서 업무상과실치사 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 이들은 2023년 7월 경북 예천군 수해 현장에서 무리하게 수몰자 수색 작업을 지시해 작전에 투입된 해병대원을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.
임 전 사단장에 대해서는 군형법상 명령위반 혐의도 함께 적용했다. 특검 관계자는 “추가수사를 통해 확보한 증거와 진술을 토대로 임 전 사단장 등에 대해 채 상병 사망 관련 업무상 과실이 인정된다 판단했다”고 설명했다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 23일 오후 서울중앙지법에서 진행될 예정이다.
특검은 임 전 사단장이 해병대 관계자들에 대해 진술 회유를 시도한 정황도 파악해 구속영장 청구서에 증거인멸 우려를 적시한 것으로 전해졌다. 임 전 사단장은 사용하던 휴대전화의 비밀번호를 잊어버렸다며 특검에 제공하지 않다가, 구속영장 청구 하루전인 20일 “기적적으로 비밀번호를 발견했다”며 사건 발생 2년 만에 특검에 비밀번호를 제출하기도 했다. 특검은 사고 발생 당시 대대장 가운데 선임이었던 최 전 대대장에 대해서도 과실치사 혐의를 적용했다.
한편 임 전 사단장의 구명로비 의혹 관련 피의자 신분인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 “채 상병 특검이 ‘임 전 사단장에 대해 진술하지 않으면 재산 형성 과정을 털겠다’고 협박했다”는 내용의 자필 입장문을 공개했다. 이에 대해 특검은 “대응할 가치도 없는 일방적인 주장”이라고 일축했다.
