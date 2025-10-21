동아일보

채상병특검, 임성근 영장 청구…"관계자 회유 시도, 증거인멸 우려"

  입력 2025년 10월 21일 16시 33분

임성근 구명로비 관련 피의자 이종호
“특검이 진술 안하면 재산 털겠다고 협박”
특검 “대응할 가치도 없는 일방적 주장”

임성근 전 해병대 1사단장이 13일 오전 포렌식 참관을 위해 서울 서초구 순직해병 특검팀(이명현 특별검사) 사무실을 찾아 입장을 발표하고 있다. 2025.8.13/뉴스1
임성근 전 해병대 1사단장이 13일 오전 포렌식 참관을 위해 서울 서초구 순직해병 특검팀(이명현 특별검사) 사무실을 찾아 입장을 발표하고 있다. 2025.8.13/뉴스1
해병대 채모 상병 순직 사건 및 수사 외압 의혹을 수사 중인 채 상병 특검(특별검사 이명현)이 21일 임성근 전 해병대 1사단장 등에 대해 구속영장을 청구했다. 경찰이 임 전 사단장을 불송치하기로 한 결정을 뒤집은 것이다. 특검은 임 전 사단장이 지휘권을 행사한 것으로 판단했다.

특검은 이날 임 전 사단장과 최진규 전 해병대 11포병대대장에 대해서 업무상과실치사 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 이들은 2023년 7월 경북 예천군 수해 현장에서 무리하게 수몰자 수색 작업을 지시해 작전에 투입된 해병대원을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.

임 전 사단장에 대해서는 군형법상 명령위반 혐의도 함께 적용했다. 특검 관계자는 “추가수사를 통해 확보한 증거와 진술을 토대로 임 전 사단장 등에 대해 채 상병 사망 관련 업무상 과실이 인정된다 판단했다”고 설명했다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 23일 오후 서울중앙지법에서 진행될 예정이다.

특검은 임 전 사단장이 해병대 관계자들에 대해 진술 회유를 시도한 정황도 파악해 구속영장 청구서에 증거인멸 우려를 적시한 것으로 전해졌다. 임 전 사단장은 사용하던 휴대전화의 비밀번호를 잊어버렸다며 특검에 제공하지 않다가, 구속영장 청구 하루전인 20일 “기적적으로 비밀번호를 발견했다”며 사건 발생 2년 만에 특검에 비밀번호를 제출하기도 했다.
특검은 사고 발생 당시 대대장 가운데 선임이었던 최 전 대대장에 대해서도 과실치사 혐의를 적용했다.

한편 임 전 사단장의 구명로비 의혹 관련 피의자 신분인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표는 “채 상병 특검이 ‘임 전 사단장에 대해 진술하지 않으면 재산 형성 과정을 털겠다’고 협박했다”는 내용의 자필 입장문을 공개했다. 이에 대해 특검은 “대응할 가치도 없는 일방적인 주장”이라고 일축했다.
최미송 기자 cms@donga.com
