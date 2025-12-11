송언석 “이재명 당대표때 통일교 직원들 당직 임명…유착 의심”

국민의힘 송언석 원내대표가 11일 ‘통일교-더불어민주당 인사 후원 의혹’에 대한 특별검사 도입도 거듭 촉구했다. 송 원내대표는 “(여당의) 8대 악법이 철회될 때까지 본회의에 상정되는 모든 법안에 대해 필리버스터(무제한토론)로 맞서 싸울 것”이라고도 밝혔다.
송 원내대표는 이날 오후 국회에서 의원총회를 열어 전재수 해양수산부 장관의 사의 표명 관련해 “꼬리자르기”라고 일축했다. 정동영 통일부 장관에 대해서도 “강원도 여행 다녀오다가 동료 제안으로 차 마시러 천정궁을 방문했다는데, 강원도 첩첩산골짜기에 있는 천정궁이 동네 찻집도 아니고 그런 곳을 약속도 없이 다녀왔다는 것은 황당한 궤변”이라고 했다.
송 원내대표는 “이재명 대통령 당대표 시절 통일교 직원에게 당직 임명장을 줬다고 한다“라며 ”이 정도면 이재명의 민주당과 통일교와의 유착이 깊숙하다고 국민이 믿을만큼은 충분하지 않나“라고 주장했다.
그러면서 “명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 이루기 위해 특검을 조속히 출범해야 한다”고 말했다. 아울러 “(개혁신당) 이준석 대표가 통일교 민주당 정치자금 제공 사건에 대한 특검 임명을 제안했는데 아주 훌륭한 제안이다. 환영한다”고 덧붙였다.
송 원내대표는 여권이 추진 중인 법안들에 대해 “전체주의적 8대 악법은 헌정질서를 뿌리째 흔드는 대한민국 파괴법”이라고 비판했다.
국민의힘이 8대 악법으로 규정한 법안은 내란재판부 설치, 법 왜곡죄 신설, 대법관 증원 및 법원행정처 폐지, 4심제 도입, 판·검사 등 공수처 수사 범위 확대, 정당현수막 규제, 유튜버 징벌적 손해배상제, 필리버스터 제한 등이다.
송 원내대표는 이날 본회의 상정 예정인 형소법 개정안, 은행법 개정안, 경찰관법 개정안 등 3개 법안에 대해서도 필리버스터를 진행하겠다는 뜻을 분명히 했다. 그는 “반헌법적, 반민주적, 전체주의 8대 악법에 대해 여당이 연내 강행처리 시도를 철회하지 않는 한 본회의에 올라오는 모든 법안에 대해 필리버스터로 맞서 싸우겠다”고 말했다.
