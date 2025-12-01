‘종교단체 해산’ 언급 하루만에… 李, 통일교 겨냥 “엄정 수사”

[통일교 파문]
野 “방어 목적” 공격하자 정면돌파
일각 “해산 근거 확인 의도” 분석
野 “공개 입막음” 與 “원칙대로 수사”
이재명 대통령은 10일 여야 정치권과 유착 의혹을 받는 통일교를 겨냥해 여야 구분 없는 엄정 수사를 지시했다. ‘종교 단체 해산’을 언급한 지 하루 만이다. 현역 더불어민주당 의원인 전재수 해양수산부 장관, 정동영 통일부 장관, 이 대통령 측근인 정진상 전 민주당 정무조정실장 등 여권으로 통일교 연루 의혹이 확산하자 직접 수사를 지시해 정면 돌파에 나선 것으로 풀이된다.
이 대통령이 이날 “특정 종교 단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해 여야, 지위 고하에 관계없이 엄정하게 수사하라”고 지시했다고 대통령실은 밝혔다. 이 대통령은 이날 오전 참모들과의 티타임에서 전날 이 대통령의 ‘종교 단체 해산’ 언급에 대해 국민의힘이 “민주당이 연루된 사실을 방어하기 위한 목적”이라고 공세를 폈다는 보고를 받고 곧바로 엄정 수사를 지시한 것으로 알려졌다. 대통령실 관계자는 “특정 종교와 부적절한 접촉을 하거나 불법적인 행위가 있었다면 여야 구분할 필요 없이 수사하라고 강조한 것”이라며 “야당이 종교를 때려잡아 여당을 보호한다고 호도하는데 그것은 아니라는 메시지”라고 했다.
일각에선 통일교에 대한 엄정 수사가 종교 단체 해산 근거를 확인하기 위한 의도가 있다는 해석도 나왔다.
여야는 엇갈린 반응을 내놓았다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 당 행사에서 “특검이 특정 종교와 국민의힘을 연관 지어서 얼마나 탄압했나. 그런데 결국 그 수혜자는 뒤에서 검은돈을 받은 민주당이라는 것이 드러나고 있다”며 “그 종교 단체(통일교)가 위헌·위법이어서 해산돼야 한다면 당연히 민주당은 해산돼야 할 정당”이라고 했다. 한동훈 전 대표는 “대통령이 두 번씩이나 공개적으로 ‘불면 죽인다’고 한 것”이라며 “이렇게 못 덮는다”고 주장했다.
민주당은 경찰 수사를 통한 진상 규명을 강조하면서도 파장에 촉각을 곤두세우고 있다. 박수현 수석대변인은 “윤영호 전 통일교 세계본부장이 (재판에서) 어떤 이름을 얘기하는지 봐야 하고, 그 이름이 나오면 내부 절차에 따라 윤리감찰단 조사를 지시하든 어떤 조치가 있을 것”이라고 했다. 같은 당 윤건영 의원도 “법과 원칙대로 하면 된다”며 “만약에 부정한 행위가 발견됐으면 수사를 철저히 해야 된다”고 말했다.
