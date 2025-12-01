李 “첨단산업 금산분리 완화, 거의 다 됐다”

[정부, K반도체 육성전략]
이재명 대통령은 10일 ‘인공지능(AI) 시대의 K반도체 비전과 육성 전략 보고회’에서 첨단 산업의 투자 자금 조달과 관련해 “금산분리를 훼손하지 않는 범위 내에서 실질적인 대책을 마련하고 있는데 거의 다 된 것 같다”고 말했다. 반도체 투자를 활성화하려면 첨단 산업에 대한 투자 규제를 과감하게 개선해야 한다는 뜻을 재차 강조한 것이다. 정부가 올 10월부터 검토해 온 금산분리 완화 방안은 이르면 이번 주 발표될 것으로 알려졌다.
이 대통령은 이날 “최태원 (SK그룹) 회장이 한참 전에 얘기한 것 중에 하나가 투자 자금에 관한 문제인데 일리가 있다”면서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “우리가 금산분리 원칙으로 금융 조달에 제한을 가하는 이유는 독점 폐해를 막기 위해서인데 대규모 투자가 필요한 첨단 산업 분야는 사실 그 문제가 이미 지나가 버린 문제고 어쩌면 산업 발전에 저해되는 요소”라며 “이미 제도적으로 준비는 하고 있다”고도 했다.
산업자본과 금융자본을 분리하는 금산분리는 대기업이 금융회사를 지배해 편법 승계 등에 악용하는 것 등을 막기 위해 1982년 도입됐지만 AI 등 첨단 산업을 위한 막대한 투자 자금을 조달하는 데 걸림돌이 된다는 지적이 제기돼 왔다. 앞서 이 대통령도 10월 오픈AI와 삼성전자·SK하이닉스 간 ‘메모리 반도체 협력 파트너십’ 투자 재원 마련을 위해 금산분리 완화 방안을 검토하라고 지시한 바 있다.
이 대통령의 이날 발언은 지주회사의 손자회사(SK하이닉스 등)가 국내 계열사(증손회사)를 보유하려면 지분 100%를 필요로 하는 규제를 지목한 것으로 보인다. 현행법상 손자회사가 국내 자회사를 설립하거나 인수하기 위한 자금을 전액 마련해야 하는 탓에 부담이 클 수밖에 없다는 것인데 정부는 증손회사 지분 규정을 ‘50% 이상’으로 낮추는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 되면 SK하이닉스 같은 첨단 사업을 하는 손자회사 등은 특수목적법인(SPC)을 만들어 투자를 유치하고, 설비·시설을 지어 다시 SK하이닉스에 대여하는 방식으로 활용할 수 있게 된다. 사실상 대기업 출자 단계 규제가 손자회사에서 증손회사까지로 빗장이 풀리는 것.
금산규제 완화 방안은 이르면 이번 주 발표될 것으로 관측된다. 11일부터 기획재정부 등 경제 부처 업무보고가 시작되는데 금산분리 완화 방안도 보고에 포함된 것으로 전해졌다. 첨단전략산업 분야에서 지주회사 구조인 기업에 한해 사업 타당성 및 재원 부족을 입증할 경우 금융업을 하는 증손회사 설립을 허가하는 내용이 담길 것으로 보인다.
