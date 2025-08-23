김문수-안철수 오찬 회동…金 “힘 합쳐야” 安 “尹과 절연해야”

국민의힘 당 대표 선거 결선에 진출한 김문수 후보가 23일 1차 경선에서 탈락한 안철수 의원과 오찬 회동을 가졌다.
김 후보는 이날 오후 서울 여의도 한 식당에서 안 의원과 회동한 뒤 기자들과 만나 “좋은 대한민국을 만들기 위해 국민의힘 내에서 협력이 필요하다는 데 대해 서로 간에 확인했다”고 밝혔다.
김 후보는 회동에 대해 “서로 선거 때 고생한 이야기도 하고, 당이 힘을 잘 모아서 이재명 정권이 잘못하는 것을 바로 잡는 역할을 해야 한다는 이야기를 했다”며 “당이 좀 더 잘해서 내년 지방선거에서 이길 방법을 찾아야 한다는 이야기를 주로 했다”고 설명했다.
그는 안 의원이 혁신안으로 제안한 대선 백서 제작에 대해선 “받아들일 수 있다”며 수용할 수 있다는 입장을 밝혔다.
안 의원은 회동 직후 “이 회동이 특정 후보를 지지하고자 하는 건 아니다”라고 선을 그으며 “단지 저는 우리 당이 혁신하기 위해 윤석열 전 대통령, 계엄 옹호 세력과 절연해야 한다는 말씀을 드리러 왔다”고 말했다.
이어 “제가 나름대로 생각하는 구체적인 개혁안을 말씀드렸다”며 “대선 백서 필요성도 말했다. 기록으로 남겨야 다시 같은 실수를 하지 않을 수 있고, 책임 있는 사람들에게 책임을 물을 수 있다고 말씀드렸다”고 전했다.
그러면서 “당 대표의 가장 큰 책임은 내년 지방선거에서 한 명이라도 더 당선시키는 것이라고 말했다”며 “내년 지방선거를 위해 청년층, 기업가 출신들, 당직자들을 많이 영입해야 한다고도 했다”고 설명했다.
전날 충북 청주에서 열린 전당대회에서 과반 득표자가 나오지 않은 가운데 김 후보와 장동혁 후보가 안 후보와 조경태 후보를 제치고 결선에 올랐다.
