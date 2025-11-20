[고양이 눈]맛 감별사

축제장 한편 사과 시식 코너에 벌이 내려앉았습니다. 제철 사과의 가을 향이 작은 손님까지 불러들였네요. “맛있네요. 사셔도 좋겠습니다!” 벌도 화답합니다.

―인천 서구 드림파크에서

#축제#사과#시식#벌#가을
변영욱 기자 cut@donga.com
