[고양이 눈]맛 감별사
동아일보
입력
2025-11-20 23:06
2025년 11월 20일 23시 06분
변영욱 기자
축제장 한편 사과 시식 코너에 벌이 내려앉았습니다. 제철 사과의 가을 향이 작은 손님까지 불러들였네요. “맛있네요. 사셔도 좋겠습니다!” 벌도 화답합니다.
―인천 서구 드림파크에서
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
