부산경찰 “40대 탈북민 피살, 금전적 이유로 누나 범행에 무게”

누나의 자택에서 숨진 채 발견된 40대 탈북민 사건을 수사 중인 경찰이 50대 누나가 금전적 이익을 노리고 범행을 저질렀을 가능성에 무게를 두고 있다.
부산경찰청은 6일 “살인 혐의를 받는 50대 여성 한모 씨가 경제적 이유로 범행에 나섰을 가능성을 염두에 두고 수사를 진행 중”이라고 밝혔다. 경찰은 한 씨와 남동생 사이의 금전 거래 내역과 보험 가입 여부 등을 중심으로 범행 동기를 살피고 있다.
경찰 관계자는 “한 씨가 경제적 어려움에 처한 상황에서 동생으로부터 금전적 이득을 얻으려 했는지를 집중적으로 들여다보고 있다”고 말했다.
탈북민인 한 씨는 지난해 8월 29일 부산 기장군 자택에서 40대 남동생을 살해한 혐의로 구속됐다. 한 씨는 당시 오후 5시 47분경 외출했다가 오후 8시쯤 귀가해 거실 바닥에 쓰러져 있는 동생을 발견했다며 경찰에 신고했다. 당시 한 씨의 남편이자 숨진 동생의 매형인 50대 강모 씨는 방에서 잠을 자고 있었다고 진술했다. 강 씨는 사건 발생 며칠 뒤 차량에서 유서와 함께 숨진 채 발견됐다.
숨진 동생의 직접 사인은 ‘경부 압박에 의한 질식사’로 확인됐다. 경찰은 한 씨가 수면제를 이용해 동생을 잠들게 한 뒤 목을 졸라 살해했을 가능성을 염두에 두고 수사를 이어가고 있다. 정밀부검 결과, 동생의 체내에서는 한 씨가 처방받아 복용 중이던 수면제와 동일한 성분이 검출됐다.
경찰은 또 한 씨가 남동생과 남편 모두에게 수면제를 먹인 뒤, 남편이 범행을 저지른 것처럼 상황을 꾸미려 했을 가능성도 배제하지 않고 있다. 동생이 숨진 시점은 한 씨가 외출하기 전으로, 당시 두 남성 모두 수면 상태였을 가능성이 크다는 게 경찰 판단이다.
경찰은 강 씨에 대해 “참고인 조사 결과, 수면제를 복용한 상태에서 잠들어 당시 상황을 인지하지 못했던 것으로 보인다”며 범행에 관여한 정황은 없다고 밝혔다. 강 씨는 생전 지인들에게 “기억이 나지 않는다. 억울하다”고 호소했고, 차량에서 발견된 유서에도 비슷한 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
한 씨는 구속 수사 과정에서 “북한에서 함께 내려온 동생을 해칠 이유가 없다”며 혐의를 부인하고 있다. 경찰은 8일까지 수사를 마무리한 뒤 사건을 검찰에 송치할 방침이다.
