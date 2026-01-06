與의원 68명 美비판 성명…“정권 실정이 무력 정당화할 수 없어”

“베네수엘라 군사작전, 국제평화 위협
더불어민주당 소속 국회의원들이 미국의 베네수엘라 군사 작전에 대해 “국제법적 절차를 결여한 무력 사용이 국제 평화와 안정을 심각하게 위협할 수 있다”며 우려를 표명했다.
민주주의는 해당 국민 선택에 맡겨야”
이재강 의원을 비롯한 민주당 소속 의원 68명은 6일 성명을 통해 “마두로 정권이 보여온 민주적 정당성 결여와 인권 탄압은 국제사회의 비판을 피할 수 없다”면서도 “정권의 실정이 주권국에 대한 일방적인 군사 작전을 정당화하는 근거가 될 수 없다”고 했다.
이들은 “베네수엘라 민주주의 회복은 베네수엘라 국민 스스로 선택에 맡겨져야 하며 반드시 평화적이고 외교적인 방법을 통해 이뤄져야 한다”고 강조했다.
이어 “(이번 사태가) 향후 유사한 무력 개입을 정당화하는 선례가 될 수 있다”고 지적하며 국제사회가 베네수엘라 사태의 평화적 해결과 민주적 회복을 위해 공동으로 협력해야 한다고 촉구했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
