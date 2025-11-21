[고양이 눈]금연합시다

벽돌담 앞에 걸린 안내문에서 금연을 호소하는 간절함이 느껴집니다. “진짜, 제발, 정말 금연하세요.”

―경기 수원시 장안동에서

홍진환 기자
