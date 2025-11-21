본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]금연합시다
동아일보
입력
2025-11-21 23:09
2025년 11월 21일 23시 09분
홍진환 기자
벽돌담 앞에 걸린 안내문에서 금연을 호소하는 간절함이 느껴집니다. “진짜, 제발, 정말 금연하세요.”
―경기 수원시 장안동에서
#금연
#안내문
#벽돌담
#경기
#수원시
#장안동
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
