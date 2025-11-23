[고양이 눈]다음 사람을 기다리며

  • 동아일보

지하철역 입구에 ‘따릉이’가 줄맞춰 서 있습니다. 바쁜 누군가가 흐트려 놓았을 흔적을, 또 다른 누군가가 깔끔하게 정리했네요.

―서울 지하철 가산디지털단지역에서
#지하철역#따릉이#자전거공유#가산디지털단지역#정리정돈#서울교통
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
