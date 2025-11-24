[고양이 눈]월동 준비

  • 동아일보

도심 한옥 처마 밑에 매달린 명태가 초록 비닐 속에서 겨울을 기다립니다. 옛 방식과 요즘 물건이 한데 섞여 묘한 조화를 이룹니다.

―서울 종로구 누하동에서

#도심#한옥#처마#명태#초록 비닐#겨울#종로구
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
