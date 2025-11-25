[고양이 눈]단풍나무 코스프레

휑하니 가지만 남은 키 작은 나무에 낙엽 두 장이 걸렸습니다. 숲을 떠나기 싫은 낙엽이 잠시 단풍나무 흉내를 내는 듯해 절로 미소가 지어집니다.

―충북 보은군 속리산에서
#속리산#보은군#낙엽#단풍나무#가을#숲
신원건 기자 laputa@donga.com
