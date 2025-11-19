본문으로 바로가기
[고양이 눈]우연의 선물
2025-11-19 23:09
신원건 기자
길바닥에 떨어진 윤활유 두 방울. 그 옆으로 가로수 가지가 툭 내려앉으니 빙그레 웃는 얼굴이 만들어졌습니다. 스쳐 지나던 길에도 이렇게 다정한 인사가 숨어 있네요.
―서울 청계5가 공구거리에서
신원건 기자 laputa@donga.com
