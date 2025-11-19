[고양이 눈]우연의 선물

  • 동아일보

글자크기 설정


길바닥에 떨어진 윤활유 두 방울. 그 옆으로 가로수 가지가 툭 내려앉으니 빙그레 웃는 얼굴이 만들어졌습니다. 스쳐 지나던 길에도 이렇게 다정한 인사가 숨어 있네요.

―서울 청계5가 공구거리에서

#윤활유#가로수#길바닥#청계5가#공구거리#웃는 얼굴
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스