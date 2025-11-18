[고양이 눈]기러기가 그린 하늘

  • 동아일보

글자크기 설정


기러기 떼가 날갯짓할 때마다 잔물결이 퍼집니다. 그 바람에 고요하던 하늘이 호수인 양 잔잔하게 일렁이네요.

―서울 여의도 한강공원에서

#기러기#날갯짓#잔물결#바람#하늘#호수
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스