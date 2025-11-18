본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]기러기가 그린 하늘
2025-11-18 23:06
이한결 기자
기러기 떼가 날갯짓할 때마다 잔물결이 퍼집니다. 그 바람에 고요하던 하늘이 호수인 양 잔잔하게 일렁이네요.
―서울 여의도 한강공원에서
고양이 눈
기러기가 그린 하늘
계절의 수순
지금 이 순간
#기러기
#날갯짓
#잔물결
#바람
#하늘
#호수
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
