오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]계절의 수순
동아일보
업데이트
2025-11-17 23:37
2025년 11월 17일 23시 37분
입력
2025-11-17 23:13
2025년 11월 17일 23시 13분
변영욱 기자
계절의 수순 한 번에 오는 줄 알았던 가을에도 순서가 있었네요. 마로니에(가시칠엽수) 잎은 바깥에서부터 안쪽으로 차분히 가을빛을 채워 갑니다.
―서울 종로구 세종문화회관에서
고양이 눈
계절의 수순
지금 이 순간
햇살에 물든 감
#고양이 눈
#계절의 수순
#가을
#마로니에
변영욱 기자 cut@donga.co
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
