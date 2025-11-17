[고양이 눈]계절의 수순

계절의 수순 한 번에 오는 줄 알았던 가을에도 순서가 있었네요. 마로니에(가시칠엽수) 잎은 바깥에서부터 안쪽으로 차분히 가을빛을 채워 갑니다.

―서울 종로구 세종문화회관에서

#고양이 눈#계절의 수순#가을#마로니에
