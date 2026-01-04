가습기 대신 젖은 빨래?…폐에 ‘곰팡이 균’ 키운다 [알쓸톡]

겨울철 건조함을 해결하려 실내에 젖은 빨래를 널어두는 가정이 많지만, 환기와 습도 조절이 동반되지 않으면 폐 건강을 해치는 독이 될 수 있다.
통풍이 잘되지 않는 밀폐된 공간에서 빨래를 말리면 실내 습도는 급격히 상승한다. 이런 환경은 곰팡이가 번식하기에 최적의 조건이며, 특히 ‘아스페르길루스(Aspergillus)’ 진균이 기하급수적으로 늘어나게 된다.
서울아산병원에 따르면 아스페르길루스는 호흡기로 침투해 감염 질환을 유발하고, 면역력이 약한 노약자나 폐 질환자에게는 매우 위협적이다. 천식이나 만성 폐 질환 환자의 경우 곰팡이 균이 혈관까지 침투해 전신 감염을 일으킬 수 있다.
또 상태가 악화하면 혈전 형성과 조직 손상을 거쳐 패혈증으로 이어지기도 한다. 실제로 지난 2020년 영국에서는 2세 아이가 집안 곰팡이에 장기 노출돼 중증 호흡기 질환으로 사망했다.
안전하고 효과적인 실내 건조를 위해서는 공기 순환이 핵심이다. △ 환기가 잘 되는 창가나 베란다에 빨래를 널고 △ 옷 사이 간격을 넓혀 공기 흐름을 도와야 한다.
또 △ 제습기를 가동해 실내 적정 습도를 유지하거나 △ 선풍기를 활용해 건조 시간을 단축하면 곰팡이 발생을 억제할 수 있다.
전문가들은 “편의를 위해 실내 건조를 하더라도 반드시 환기를 병행해야 한다”며 “눈에 보이지 않는 곰팡이 포자가 가족의 폐 건강을 위협할 수 있다는 점을 명심해야 한다”고 조언했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0