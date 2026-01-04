조국혁신당 “美의 베네수엘라 공습, 명백한 침략 행위”

조국혁신당이 미국 트럼프 행정부의 베네수엘라 공습 사태에 대해 “유엔헌장을 정면으로 어긴 명백한 침략행위이며, 국제법 위반”이라고 비판했다.
김준형 조국혁신당 정책위의장은 3일 논평을 통해 “트럼프 정부가 한밤중 베네수엘라 수도 카라카스를 공습하고 니콜라스 마두로 대통령 부부를 체포해 국외로 압송하는 일이 벌어졌다”며 이같이 밝혔다.
김 의장은 “주권국가의 리더가 자국 영토 안에서, 미국 특수부대원들에 의해서 강제로 축출된 것”이라고 했다. 이어 “미국은 일방적 관세 부과와 투자 갈취로 약탈적 제국주의 국가의 모습을 노골적으로 드러냈다”며 “이제는 군사공격까지도 감행하는 무법의 깡패국가가 됐다”고 했다.
또 “마두로는 12년이나 장기 집권하며 비민주적 행태를 자행하고 나라 경제를 엉망으로 만들었다”면서도 “마약이나 테러의 우두머리라는 직접적인 증거는 없다”고 지적했다.
김 의장은 “설령 그것이 사실이라고 하더라도, 미국이 쳐들어가서 국가의 원수를 체포할 권리가 있는 것은 아니다”라고 목소리를 높였다.
그는 “트럼프 대통령은 2기 취임사에서 피스메이커가 되겠다고 약속했고, 세계의 전쟁들을 끝내겠다고 공언했다”며 “그러나 이번 행동으로 정반대의 길을 선택했다”고 했다.
이어 “힘을 통한 평화는 결코 성공할 수 없을 뿐 아니라 또 다른 비극을 가져올 뿐”이라며 “미국은 당장 침략 행위를 멈춰야 할 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0