[오늘의 운세/1월 5일]

● 쥐
48년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것.
60년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
72년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것.
84년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
96년 가끔은 일상생활서 벗어나 보아라.
08년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실하게 임할 것.
● 소
37년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취.
49년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
61년 기대가 크면 실망도 크다.
73년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
85년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
97년 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것.
● 범
38년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
50년 승자의 아량과 여유가 필요.
62년 금전 문제나 사람 문제로 고민할 수 있다.
74년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게.
86년 상황이나 분위기 파악을 잘할 것.
98년 새 희망이 있는 날, 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
● 토끼
39년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것.
51년 모든 일이 잘 풀려나간다.
63년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음과 여유를.
75년 작은 것에 인색하지 말 것.
87년 고백하기에 좋은 날, 용기가 필요.
99년 예기치 않은 작은 어려움들은 전화위복의 기회가 된다.
● 용
40년 명예가 따르고 만인에게 축복받는 기상.
52년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 길하다.
64년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
76년 윗사람이나 경험자의 말을 존중.
88년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
00년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
● 뱀
41년 외출 시 감기에 조심하라.
53년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
65년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
77년 많은 임무가 주어져도 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
89년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
01년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
● 말
43년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다.
54년 겉치레보다는 마음 편안한 것을 선택.
66년 이득도 있지만 나가는 것도 만만치 않다.
78년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
90년 가급적 친절 무드로 일관할 것.
02년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
● 양
43년 일 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
55년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
67년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
79년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
91년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
03년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
● 원숭이
44년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
56년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
68년 상대방의 입장에서도 생각해 볼 것.
80년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
92년 작은 일에도 감사하는 마음을 갖아라
04년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려나간다.
● 닭
45년 같은 생각을 가진 사람과 뭉칠 것.
57년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
69년 좋은 소식이 기다리고 있다.
81년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
93년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다.
05년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
● 개
46년 계획한 일이 순풍에 돛을 달 듯 풀린다.
58년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세.
70년 배우자와 시간을 가져라.
82년 가급적 대중교통 이용할 것.
94년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
06년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
● 돼지
47년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
59년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려나간다.
71년 일도 많지만 보람도 크다.
83년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
95년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
07년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
인천철학관 박성희 원장
