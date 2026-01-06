[오늘의 운세/1월 6일]

● 쥐
48년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
60년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
72년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
84년 주변 사람들의 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다.
96년 백지장도 맞들면 낫다.
08년 신경이 예민해질 수 있으니 마음 편하게 할 것.
● 소
37년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
49년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
61년 자신에게도 투자가 필요하다.
73년 자만하지 말고 겸손할 것.
85년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
97년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
● 범
38년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
50년 금일은 장기적 전략에 따른 상담에 주력할 것.
62년 모처럼 한가로운 시간을 가져 볼 것.
74년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다.
86년 연인과 둘만의 시간을 가져볼 것.
98년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것.
● 토끼
39년 육체적인 무리는 삼갈 것.
51년 참아라! 오히려 전화위복의 기회가 된다.
63년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라.
75년 갑작스러운 고민거리가 생길 수 있다.
87년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
99년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
● 용
40년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
52년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
64년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운!
76년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.
88년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
00년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 뱀
41년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
53년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
65년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
77년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
89년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯.
01년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
● 말
42년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것.
54년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간.
66년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어 둘 것.
78년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
90년 집안일은 자녀들과 이야기를 나눌 것.
02년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
● 양
43년 상담 건은 오후 4시 이후에 진행하는 것이 유리.
55년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
67년 항상 따뜻한 음식을 섭취 할 것.
79년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
91년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
03년 서두르지 말고 급할수록 쉬어 가라.
● 원숭이
44년 모처럼 마음에 드는 일을 만날 수 있다.
56년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다.
68년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
80년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
92년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
04년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
● 닭
45년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것.
57년 가볍게 산책하며 계획 세우기.
69년 서로 대화를 나누면서 아이디어 내기.
81년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
93년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
05년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것.
● 개
46년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다.
58년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 결과를 이룬다.
70년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 좋다.
82년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
94년 반가운 사람이 오랜만에 소식 전해온다.
06년 오해나 실수로 인한 구설에 주의.
● 돼지
47년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
59년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를.
71년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
83년 너무 앞만 보고 뛰다 보면 정작 소중한 일들에 소홀해질 수가.
95년 앞만 보고 뛰어라.
07년 무리하지 말고 현재에 충실할 것.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0