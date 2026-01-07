[오늘의 운세/1월 7일]

● 쥐 48년 마음에 안 들어도 싫은 내색은 하지 말 것. 60년 좀 늦어져도 여유를 가지고 기다릴 것. 72년 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것. 84년 무리하지 말고 현재에 충실할 것. 96년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 08년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
● 소 37년 모든 것은 세월이 약이다. 49년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것. 61년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것. 73년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것. 85년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다. 97년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
● 범 38년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관. 50년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 62년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 74년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요. 86년 과욕은 금물, 현실에 만족해야. 98년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. ● 토끼 39년 때로는 적당한 융통성도 필요하다. 51년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다. 63년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 75년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것. 87년 평범한 것이 가장 좋은 것이다. 99년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
● 용 40년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것. 52년 우선은 양보하는 것이 현명한 처세. 64년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 76년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다. 88년 충동구매와 과음은 금물!! 00년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행 조심! ● 뱀 41년 오늘은 유쾌하고 행복한 하루! 53년 때로는 강함보다 부드러움이 더 효과적이다. 65년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것. 77년 편견이나 고정관념에서 벗어날 것. 89년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 01년 생각을 바꾸면 희망이 생긴다.
● 말 42년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 54년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것. 66년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다. 78년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것. 90년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 02년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것.
● 양 43년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사! 55년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 67년 중요한 일은 내일을 기약해라. 79년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 91년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다. 03년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
● 원숭이 44년 서두르지 말고 급할수록 쉬어 가라. 56년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯. 68년 고질병에서 해방이 되는 기상! 80년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다. 92년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다. 04년 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다.
● 닭 45년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것. 57년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 69년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 81년 중요한 약속은 다음으로 미루어라. 93년 잠시 차 한 잔의 여유 필요. 05년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기.
● 개 46년 행운의 여신이 함께하고 있다. 58년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것. 70년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 82년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다. 94년 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안. 06년 가급적 친절 모드로 일관할 것.
● 돼지 47년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 59년 오해나 실수로 인한 구설 주의. 71년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 83년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 95년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 07년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
