[오늘의 운세/1월 8일]

● 쥐
48년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯.
60년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
72년 이동 시 가급적 대중교통을 이용할 것.
84년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
96년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
08년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
● 소
37년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
49년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
61년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
73년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운!
85년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.
97년 자신의 위치에서 본분을 다할 것.
● 범
38년 육체적인 무리는 삼갈 것.
50년 참아라! 오히려 전화위복의 기회가 된다.
62년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라.
74년 갑작스러운 고민거리가 생길 수 있다.
86년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
98년 작은 일에도 감사하는 마음 갖기.
● 토끼
39년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
51년 금일은 장기적 전략에 따른 상담에 주력할 것.
63년 모처럼 한가로운 시간을 가져 볼 것.
75년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다.
87년 연인과 둘만의 시간을 가져 볼 것.
99년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다.
● 용
40년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것.
52년 가벼운 마음으로 산책하며 계획 세우기.
64년 서로 대화를 나누면서 아이디어 내기.
76년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
88년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
00년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
● 뱀
41년 모처럼 마음에 드는 일을 만날 수 있다.
53년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다.
65년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
77년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
89년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
01년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다.
● 말
42년 상담 건은 오후 4시 이후에 진행하는 것이 유리.
54년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
66년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것.
78년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
90년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
02년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
● 양
43년 집안일은 자녀들과 이야기를 나눌 것.
55년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것.
67년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간.
79년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어둘 것.
91년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
03년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
● 원숭이
44년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
56년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
68년 자신에게도 투자가 필요하다.
80년 자만하지 말고 겸손할 것.
92년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
04년 웃어넘길 수 있는 아량이 필요.
● 닭
45년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
57년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
69년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
81년 주변 사람들의 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다.
93년 백지장도 맞들면 좋다.
05년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
● 개
46년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
58년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를.
70년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
82년 너무 앞만 보고 뛰다 보면 정작 소중한 일들에 소홀해질 수.
94년 패션에 신경 쓸 것.
06년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 체크할 것.
● 돼지
47년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다.
59년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 결과를 이룬다.
71년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 좋다.
83년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
95년 반가운 사람이 오랜만에 소식 전해온다.
07년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
인천철학관 박성희 원장
