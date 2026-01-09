[오늘의 운세/1월 9일]

● 쥐
48년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
60년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
72년 충동적인 지출이나 소비 주의.
84년 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
96년 연인이나 반가운 인연이 생길 수 있다.
08년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
● 소
37년 호미로 막을 것을 가래로 막지 않도록.
49년 본의 아닌 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
61년 지나간 일에 얽매이지 말 것.
73년 포기는 빠를수록 좋다.
85년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가.
97년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
● 범
38년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유 필요.
50년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
62년 아랫사람과 진지한 대화 필요.
74년 오늘은 모처럼 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
86년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
98년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
● 토끼
39년 기대하지 않았던 곳에서 기쁨이 생긴다.
51년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜가 필요.
63년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
75년 즐겁고 유쾌한 하루.
87년 회식 자리나 즐거운 만남 생긴다.
99년 마음에 들어도 신중하게 결정.
● 용
40년 져주는 것이 결국 이기는 것.
52년 때로는 알아도 모른 척해야 할 때가 있는 법.
64년 일이나 직장 문제로 고민이 생길 수 있다.
76년 주변 사람들에게 친절하게 대해 줄 것.
88년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
00년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다.
● 뱀
41년 오늘은 즐겁고 유쾌한 하루!
53년 주변 사람들 말에 동요하지 말 것.
65년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다.
77년 마음의 여유가 필요.
89년 아끼는 사람에게 마음의 선물을 해보아라.
01년 가까운 곳에서 해결 방법이 모색될 수 있다.
● 말
42년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
54년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다.
66년 이해와 양보로 타협을 이끌어내야 한다.
78년 즐거운 만남 갖고 기분 좋은 지출.
90년 가급적 인스턴트 음식은 피해라.
02년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
● 양
43년 손에 익숙한 물건이 좋다.
55년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
67년 감정보다는 이성적으로 판단할 것.
79년 작은 돈에 인색하지 말 것.
91년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
03년 상대방의 의견도 존중해 줘야 한다.
● 원숭이
44년 답답한 일이 일시에 풀리는 날.
56년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
68년 아랫사람들이 따르고 인정해 준다.
80년 사람 만나는 일에서 좋은 성과.
92년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
04년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
● 닭
45년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
57년 예상보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
69년 과로하거나 무리하지 말 것.
81년 이동 시 가급적 대중교통을 이용하는 것이 좋다.
93년 작은 일도 신중하게 처리할 것.
05년 상대방의 의견도 존중해줄 필요가 있다.
● 개
46년 마음은 청춘, 몸은 활력이 넘친다.
58년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해해 줄 것.
70년 금전의 흐름이 비교적 원활하게 이루어질 듯.
82년 즐거운 만남과 기분 좋은 회식.
94년 예상치 않았던 일로 바빠진다.
06년 작은 어려움은 전화위복의 기회.
● 돼지
47년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
59년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
71년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
83년 충동적인 구매나 소비를 주의.
95년 한발 물러서라 시간이 약이다.
07년 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
인천철학관 박성희 원장
