[오늘의 운세/1월 11일]

● 쥐 48년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 60년 과욕은 금물, 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 72년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 84년 무리하지 말고. 책임 못질 일은 하지 말 것. 96년 과소비가 있는 날, 충동적인 구매 주의할 것. 08년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
● 소 37년 건강에 적신호가, 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 49년 금전문제로 고민이 생길 수 있다. 61년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 73년 마음에 들지 않아도 참아라. 85년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 97년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를 가져볼 것. ● 범 38년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 50년 지나간 일에 집착하지 말 것. 62년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 74년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 86년 아무리 조건이 좋아도 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것. 98년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
● 토끼 39년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 51년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 63년 계획한 일만 추진할 것. 할 일은 많고 시간은 없다. 75년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 87년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 99년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적.
● 용 40년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 52년 자신의 일에만 충실, 남의 일에 참견하지 말라. 64년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 76년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 88년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 00년 자신의 모습을 냉정하게 돌아 볼 필요 있다. ● 뱀 41년 중요한 결정은 오전이 좋다. 53년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 65년 자신을 챙기는 날, 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 77년 주장보다 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 89년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 01년 가까운 곳에서 해결 방법이 모색될 수 있다. ● 말 42년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 54년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 66년 천천히 계획대로 진행할 것, 돌다리도 두드려 보고 건너라. 78년 확인! 또 확인이 필요하다. 90년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 02년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
● 양 43년 작은 일로 전체가 풀리는 날, 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 55년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다. 67년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 79년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 91년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 03년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
● 원숭이 44년 빠르면 손해 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 56년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 68년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 80년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 92년 남의 말에 귀를 열어라, 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 04년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. ● 닭 45년 일은 바쁘지만 실리는 적다. 57년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다. 69년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 81년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것. 93년 자신감도 지나치면 병이다. 05년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 내릴 것.
● 개 46년 운수 좋은 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 58년 미우나 고우나 내 가족이 최고. 70년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 82년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 94년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 06년 웃을 일이나 기분 좋은 일이 생길 수 있다. ● 돼지 47년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 59년 모든 일이 풀리는 날, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 71년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 83년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 95년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 07년 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
