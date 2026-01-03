[오늘의 운세/1월 3일]

● 쥐
48년 전체적인 계획을 재검토, 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
60년 잠시 지나온 삶을 돌아 볼 수 있는 여유를.
72년 몸살이 있는 날, 과음이나 과식하지 말 것.
84년 기분에 따라 행동하지 않게 감정조절 필요.
96년 진심으로 해라, 마음의 소리에 귀 기울여라.
08년 오늘은 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
● 소
37년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다.
49년 기분 좋은 날이다. 반가운 만남에 즐거운 소식 들린다.
61년 무리한 요구가 아니면 들어주어라.
73년 변화가 있는 날, 새로운 비전이나 희망이 생긴다.
85년 물질보다 정신적인 면에 치중할 것.
07년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
● 범
38년 오랜 친구로부터 기쁜 소식이나 귀인의 도움을 받는 좋은 소식 들려온다.
50년 진심을 읽어라, 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
62년 자신에게도 투자가 필요하다.
74년 자기가 최고는 아니다, 자만하지 말고 겸손할 것.
86년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
98년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
● 토끼
39년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
51년 자손이나 아랫사람과 진지한 대화 필요.
63년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
75년 운수 좋은 날, 오늘은 기쁨과 행운의 날!
87년 좋은 말 한마디가 천 냥 빚도 갚는다.
99년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
● 용
40년 몸이 아픈 날, 육체적인 무리는 삼갈 것.
52년 조금만 더 참으면 전화위복의 기회가 된다.
64년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해볼 것.
76년 갑작스러운 고민거리가 생길 수 있다.
88년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
00년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 뱀
41년 외출하지 말고, 가족들과 즐겁고 행복한 하루.
53년 반가운 만남에 새로운 계기가 생길 수 있다.
65년 몸살이 있는 날, 피로가 누적되지 않게 무리하지 말 것.
77년 모처럼 한가로운 시간을 가져 볼 것.
89년 기대가 힘들게 한다, 욕심이 많으면 만족이 없다.
01년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
● 말
42년 아닌것은 아니라고 이야기할 것, 오해는 빠른 시간에 풀어줄 것.
54년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
66년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
78년 마음에 안 들어도 호흡을 맞춰줄 것.
90년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
02년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
● 양
43년 자만심을 버려라, 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
55년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
67년 넓은 마음으로 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
79년 상대방의 말에 귀담아들을 것, 자신을 낮추는 것이 현명한 처세.
91년 새로운 계기나 희망이 생긴다.
03년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제 없다.
● 원숭이
44년 넓은 아량으로 알아도 모르는 척 하는 것이 좋다.
56년 이야기 먼저 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
68년 감기오는 날, 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것.
80년 천천히 결정할 것, 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
92년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
04년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실할 것.
● 닭
45년 용두사미 안되게 마무리를 깨끗하게 할 것.
57년 좀 더 넓은 시각으로 포용력 있게 이해 해줄 것.
69년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간 필요.
81년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어 둘 것.
93년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
05년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 개
46년 급하게 서둘지 말 것, 한번 더 생각하고 결정을 내릴 것.
58년 평화로운 마음으로 가벼운 산책하며 마음 정리.
70년 대화를 통해 경계심을 풀어라.
82년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
94년 마음만 앞서서 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
06년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
● 돼지
47년 범사에 감사하며, 즐거운 마음을 갖는 것이 젊게 사는 비법!
59년 운이 좋은 날, 좋은 변화가 생기거나 희망이 생긴다.
71년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
83년 일찍 귀가하라, 뭐든 가족들과 함께하는 것이 좋다.
95년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨.
07년 감정에 끌려 중심 잃지 말 것.
