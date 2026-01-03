[오늘의 운세/1월 4일]

● 쥐 48년 “때”가 있다. 중요한 결정은 오전이 좋다. 60년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 72년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 84년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 96년 외모를 치중하기보다 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 08년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
● 소 37년 건강이 나쁜 날, 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 49년 구설이 있는 날, 남의 일에 참견하지 말라. 61년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 73년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 85년 자신감도 지나치면 병이다. 97년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
● 범 38년 전통을 중시할 것, 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 50년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 62년 할 일은 많고 시간은 없어도 천천히 계획대로 할 것. 74년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 86년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 98년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 토끼 39년 자기 기준으로 주장하지 말 것, 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 51년 지나간 일에 집착하지 말 것. 63년 될 일은 된다, 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 75년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 87년 손재수가 있다, 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것. 99년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
● 용 40년 겉만 보고 판단하지 말 것. 일은 바쁘지만 실리는 적다. 52년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다. 64년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 76년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 88년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 00년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
● 뱀 41년 계획을 재검토하라, 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 53년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 65년 기분 좋은 날, 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 77년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 89년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 01년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
● 말 42년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 54년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다. 66년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 78년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 90년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 02년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 양 43년 과욕은 금물, 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 55년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 67년 계획도 재검토, 돌다리도 두드려 보고 건너라. 79년 확인! 또 확인이 필요하다. 91년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 03년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
● 원숭이 44년 건강이 안 좋은 날, 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 56년 금전 문제로 고민이 생길 수 있다. 68년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 80년 마음에 들지 않아도 참아라. 92년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 04년 상대의 작은 실수에 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
● 닭 45년 전문가의 힘을 빌려라, 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 57년 집착이나 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 69년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 81년 무리하게 하지말것, 책임 못질 일은 하지 말 것. 93년 충동적인 구매 주의할 것. 05년 서두러지 말고, 한발 물러서라 시간이 약이다. ● 개 46년 기분 좋은 날, 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 58년 하고 싶은 일을 할 것, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 70년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 82년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 94년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 06년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
● 돼지 47년 재물이 늘어나는 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 59년 미우나 고우나 내 가족이 최고. 71년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 83년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 95년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 07년 계획을 재검토. 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
댓글 0