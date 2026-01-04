작전명 ‘확고한 결의’…마두로 반려동물까지 파악-방공망 무력화

3일(현지 시간) 새벽 미국이 단행한 베네수엘라 공격 및 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출은 미 의회와의 논의나 사전 예고 없이 기습적으로 이뤄졌다는 점에서 논란이 되고 있다. 이날 작전은 대부분의 미국 시민들이 잠들어 있던 이날 새벽 2시 경(동부시간 기준)에서야 뉴스 속보 알림을 통해 전해졌다.
작전의 세부 내용은 이날 오후 1시 40분부터 진행된 도널드 트럼프 대통령의 기자회견에 동석한 댄 케인 합참의장의 브리핑을 통해 공개됐다. 케인 합참의장은 “작전명은 ‘확고한 결의(Absolute Resolve)’이며 (마두로 부부 체포를 위한) 법무부의 요청과 대통령의 명령에 따라 이뤄졌다”며 “신중하고 정밀하게 가장 어두운 시간에 수행됐다”고 설명했다.
케인 합참의장에 따르면 이번 작전을 위해 미군은 수개월간 정보당국과 협력해 계획을 세우고 예행연습을 실시했다. 그는 “마두로를 찾고 그가 어떻게 움직이는지, 어디에 사는지, 어디로 여행하는지, 무엇을 먹는지, 무엇을 입는지, 반려동물이 무엇인지 파악하기 위해 정보팀이 수개월간 노력했다”며 “그런 끝에 12월 초에 우리 군은 일련의 일들을 기다리며 대기 상태에 들어갔다”고 전했다.
그는 “이 시기 베네수엘라는 항상 날씨가 변수인데 어젯밤 드디어 날씨가 풀려 세계에서 가장 숙련된 조종사들만이 기동할 수 있는 통로가 열렸다”며 “동부 표준시 기준 오후 10시 46분에 트럼프 대통령이 ‘행운과 신호 가호를 빈다’는 말과 함께 임무 추진 명령을 내렸다”고 전했다.
이에 따라 서반구 전역의 지상 및 해상 20개 기지에서 항공기들이 이륙하기 시작했다. 출격기에는 F-22, F-35, F-18, EA-18G, B-1 폭격기 및 기타 지원 항공기를 비롯해 수많은 원격 조종 드론이 동원됐다. 또 동시에 마두로 대통령 체포를 위한 법 집행관 등 신병 인도 부대를 태운 헬리콥터들도 이륙해 수면 위 100피트 상공에서 베네수엘라로 비행을 시작했다.
미군은 베네수엘라에 접근하며 첨단 기술을 동원해 베네수엘라 방공망 및 전력을 무력화 시킨 것으로 보인다. 케인 합참의장은 “베네수엘라 해안에 접근하며 우주군, 통신군, 사이버군 및 기타 다양한 기술 효과를 종합해 통로를 만들었다”며 “(마두로 축출용) 헬기가 목표 지역으로 안전하게 통과할 수 있도록 베네수엘라의 방공 시스템을 해체하고 무력화했다”고 전했다.
미군의 엄호를 받으며 저고도로 비행한 헬리콥터 부대는 오전 1시 1분(베네수엘라 카라카스 현지 시간 오전 2시 1분)에 마두로 대통령의 저택에 도착했다. 케인 합참의장은 “목표 지역에 도착하자 (마두로 측이) 헬리콥터들을 향해 사격을 벌였다”며 “우리는 압도적 화력으로 대응했고 우리 항공기 중 한 대가 피격됐지만 비행엔 지장이 없었다”고 말했다.
추후 부연설명에서 트럼프 대통령은 “마두로 대통령이 사방이 강철로 돼 있는 대피소로 도망치려 했지만 우리 대원들이 너무 빨랐기 때문에 문까지 가지 못했다고 한다”며 “어차피 안전한 장소로 가도 소용없었을 것이다. 우리 군은 문이 아무리 두껍더라도 평균 47초면 그 문을 날려버릴 수 있다고 한다”고 강조했다.
케인 합참의장은 “지상작전이 전개될 동안 공중 및 지상 정보팀이 실시간 업데이트를 통해 지상 부대의 작전을 지원했다”며 “이를 통해 부대원들이 불필요한 위험 없이 복잡한 환경을 안전하게 헤쳐 나갈 수 있었다”고 전했다.
헬리콥터 부대는 마두로 부부의 신병을 확보한 후 철수를 진행했는데 이 과정에서 마두로 측 부대와 여러 차례의 교전이 있었다고도 설명했다. 그러나 미군은 철수에 성공해 오전 3시 29분에 해상 발사 기지로 돌아왔고 USS 이오지마 함에 마두로 부부를 태웠다고 전했다.
케인 합참의장은 “우리는 타의 추종을 불허하는 정보 능력과 수년간 테러리스트를 추적한 경험을 활용했다”며 “중앙정보국(CIA), 국가안보국(NSA), 국가지리정보국(NGA)을 포함한 여러 정보 기관이 없었다면 이 임무를 완수할 수 없었을 것”이라고 평가했다.
