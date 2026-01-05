[단독]‘백범 김구 증손’ 김용만 의원, 李대통령 방중 동행

백범 김구 선생의 증손인 더불어민주당 김용만 의원이 이재명 대통령의 국빈 방중 일정에 동행하는 것으로 5일 확인됐다. 김 의원 방중은 이 대통령 지시에 따라 추진된 것으로 전해졌다. 올해 김구 선생 탄생 150주년과 상하이 임시정부 청사 100주년을 맞아 이 대통령은 국빈 방중 마지막 날인 7일 상하이 대한민국 임시정부 청사를 찾을 계획이다. 김 의원 역시 6, 7일 이 대통령의 상하이 방문 일정에 동행할 것으로 알려졌다.
특히 시진핑(習近平) 중국 국가주석은 김 의원의 부친인 김양 전 국가보훈처장과 특별한 인연이 있다고 한다. 시 주석은 2007년 상하이 당서기로 재임할 당시 상하이 총영사였던 김 전 처장과 긴밀한 관계를 맺은 것으로 알려져 있다. 김 전 처장은 시 주석의 상하이 당서기 취임식 때 백범일지를 선물하고 당시 추진 중이던 상하이 임정 청사 재개발에 대한 적극적인 협조를 당부한 바 있다. 그에 앞서 시 주석은 저장성 당서기 재임 시절엔 항저우 임정 청사 복원을 승인했으며 중국 정부 최종 승인을 얻는데 기여했을 정도로 일제강점기 대한민국 독립운동에 대한 깊은 이해를 갖고 있다고 한다.
이번 김 의원 방중은 중국이 김구 선생의 항일 투쟁을 부각하는 가운데 주목된다. 중국 관영매체 글로벌타임스는 지난해 12월 30일 이 대통령 방중 기사에서 “김구는 한국의 상징적인 독립 지도자이자 일본 식민 지배에 맞선 투쟁의 중심인물”이라고 평가했다.
유네스코(UNESCO)는 김구 선생 탄생 150주년인 올해를 ‘백범 김구의 해’로 공식 지정했다. 유네스코는 2년 단위로 회원국들로부터 역사적 사건이나 인물의 기념해를 제안받아 ‘세계 기념의 해’로 지정해왔는데 한국 인물이 지정된 것은 정약용 탄생 250주년(2012년), 김대건 신부 탄생 200주년(2021년)에 이어 세 번째다. 유네스코는 지난해 10월 총회에서 “군사력이나 경제력이 아닌 문화의 힘을 통해 세계 평화를 추구한 김구 선생의 비전이 유네스코의 보편적 가치와 부합한다”면서 지정 이유를 밝힌 바 있다.