시진핑 “베이징 자장면, 어떻게 다른가” 李대통령 “더 건강한 맛”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 공식 환영식에 퇴장하며 인사하고 있다. 2026.1.5/뉴스1
“(베이징 자장면은) 한국의 것과 어떻게 다른 지 맛 보라.”(시진핑(習近平) 중국 국가주석)
“한국 자장면보다 더 건강한 맛이다.”(이재명 대통령)

이재명 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈만찬에서 이렇게 말했다고 청와대가 6일 밝혔다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다.2026.1.5/뉴스1
청와대에 따르면 국빈 만찬에서 시 주석은 ‘인민대회당 전용’이라고 쓰여진 마오타이주를 이 대통령에게 권하면서 “경주 APEC에서 소개한 8대 명주 가운데 마오타이가 으뜸”이라고 말했다.

또 시 주석은 “건강을 생각해 술을 줄였다”고 말했고, 이 대통령은 “한국에는 ‘총량 불변의 법칙’이 있다”면서 “술도 행복도 슬픔도 총량이 다 있다”고 했다.

시 주석은 “중국에도 비슷한 이야기가 있다”고 대답했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다.2026.1.5/뉴스1
시 주석은 만찬 메뉴도 세심하게 설명했다고 청와대는 전했다.

특히 시 주석은 이 대통령에게 베이징 자장면을 가리키며 “한국의 것과 어떻게 다른 지 맛 보라”고 제안했다.

이 대통령이 “자장면은 원래 중국에서 한국으로 넘어온 사람들이 우리 입맛에 맞게 변형한 걸로 아는데 중국에도 자장면이 있느냐”며 반가워하자 시 주석은 “주로 북쪽에서 많이 먹는다”고 대답했다.

베이징 자장면을 맛본 이 대통령은 “한국 자장면보다 더 건강한 맛”이라고 말했다.

또 시 주석은 닭고기육수조개탕을 언급하며 과거 미국의 닉슨 대통령이 중국을 방문했을 때 조개탕을 맛있게 먹은 일화를 소개했다.

이 대통령은 왕이 중국 외교부장과 건배하며 “동북아 평화와 안정에 신경 써달라”고 당부했다.

왕이 외교부장은 “한반도의 장기적인 평화와 안정은 한중 간의 일치한 목표”라고 했다.

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일(현지 시간) 베이징 인민대회당에서 열린 공식환영식에 입장하고 있다. (공동취재) 2026.01.05.뉴시스
앞서 열린 정상회담에서 이 대통령은 “한국과 중국은 가까운 이웃으로 상생이 절실하다”며 “혐중 혐한 정서의 해결이 절실하다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 양국 국민의 정서 회복을 위해 바둑 대회나 축구 대회를 열고, 판다 한쌍을 제2호 국가거점동물원인 광주 우치동물원에 대여해줄 것 제안했다.

이에 시 주석은 “바둑이나 축구 교류에 문제가 없다”고 했다. 그러면서 “석자얼음이 한번에 녹지않고 과일은 익으면 저절로 떨어진다”라며 양국 관계 개선 노력을 강조했다.

아울러 이 대통령은 “한중 정상회담을 하니 한국 주가가 최고치를 기록했다”며 “한중 관계 개선에 대한 희망과 기대가 반영된 것”이라고 했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 국빈만찬을 마친 뒤 작년 11월 경주 정상회담 때 선물 받은 샤오미 스마트폰으로 기념촬영을 하고 있다. (공동취재) 2026.1.5/뉴스1
이 대통령이 국빈만찬을 마친 뒤 시 주석에게 중국산 스마트폰 샤오미 15 울트라를 들고 셀카를 제안한 데 대해 청와대는 “샤오미 셀카는 이 대통령이 직접 아이디어를 낸 것”이라고 했다.

청와대는 “이 대통령은 방중에 앞서 지난 경주 APEC 당시 시 주석에게 선물받은 샤오미 휴대전화를 개통해 달라고 참모에게 지시했다”며 “정상들과 공감하며 위트와 재치로 마음을 여는 이 대통령 특유의 감성 외교, 스마일 외교가 새로운 한중 외교를 환하게 열어 가길 기대한다”고 했다.

