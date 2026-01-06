시진핑 “베이징 자장면, 어떻게 다른가” 李대통령 “더 건강한 맛”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 공식 환영식에 퇴장하며 인사하고 있다. 2026.1.5/뉴스1

청와대에 따르면 국빈 만찬에서 시 주석은 '인민대회당 전용'이라고 쓰여진 마오타이주를 이 대통령에게 권하면서 "경주 APEC에서 소개한 8대 명주 가운데 마오타이가 으뜸"이라고 말했다.

시 주석은 만찬 메뉴도 세심하게 설명했다고 청와대는 전했다.

“한국 자장면보다 더 건강한 맛이다.”(이재명 대통령)이재명 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈만찬에서 이렇게 말했다고 청와대가 6일 밝혔다.또 시 주석은 “건강을 생각해 술을 줄였다”고 말했고, 이 대통령은 “한국에는 ‘총량 불변의 법칙’이 있다”면서 “술도 행복도 슬픔도 총량이 다 있다”고 했다.특히 시 주석은 이 대통령에게 베이징 자장면을 가리키며 “한국의 것과 어떻게 다른 지 맛 보라”고 제안했다.이 대통령이 “자장면은 원래 중국에서 한국으로 넘어온 사람들이 우리 입맛에 맞게 변형한 걸로 아는데 중국에도 자장면이 있느냐”며 반가워하자 시 주석은 “주로 북쪽에서 많이 먹는다”고 대답했다.

앞서 열린 정상회담에서 이 대통령은 "한국과 중국은 가까운 이웃으로 상생이 절실하다"며 "혐중 혐한 정서의 해결이 절실하다"고 했다.

이 대통령이 국빈만찬을 마친 뒤 시 주석에게 중국산 스마트폰 샤오미 15 울트라를 들고 셀카를 제안한 데 대해 청와대는 "샤오미 셀카는 이 대통령이 직접 아이디어를 낸 것"이라고 했다.

베이징 자장면을 맛본 이 대통령은 “한국 자장면보다 더 건강한 맛”이라고 말했다.이 대통령은 왕이 중국 외교부장과 건배하며 “동북아 평화와 안정에 신경 써달라”고 당부했다.왕이 외교부장은 “한반도의 장기적인 평화와 안정은 한중 간의 일치한 목표”라고 했다.그러면서 이 대통령은 양국 국민의 정서 회복을 위해 바둑 대회나 축구 대회를 열고, 판다 한쌍을 제2호 국가거점동물원인 광주 우치동물원에 대여해줄 것 제안했다.아울러 이 대통령은 “한중 정상회담을 하니 한국 주가가 최고치를 기록했다”며 “한중 관계 개선에 대한 희망과 기대가 반영된 것”이라고 했다.청와대는 “이 대통령은 방중에 앞서 지난 경주 APEC 당시 시 주석에게 선물받은 샤오미 휴대전화를 개통해 달라고 참모에게 지시했다”며 “정상들과 공감하며 위트와 재치로 마음을 여는 이 대통령 특유의 감성 외교, 스마일 외교가 새로운 한중 외교를 환하게 열어 가길 기대한다”고 했다.