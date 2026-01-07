“이제 아역에 정 안 준다”… ‘응팔’ 진주 10년 재회에 눈물바다

배우 김선영이 드라마 ‘응답하라 1988’ 속 막내 진주 역의 아역 배우 김설과 10년 만에 재회하며 당시 겪었던 깊은 이별 후유증을 털어놨다.
2일 방송된 tvN ‘응답하라 1988’ 10주년 특집 최종회에서는 쌍문동 가족들의 MT 현장이 공개됐다. 이날 깜짝 손님으로 성진주 역을 맡았던 김설이 등장하며 출연진의 환호를 받았다. 다섯 살의 나이로 시청자들의 사랑을 받았던 김설은 어느덧 중학교 2학년 학생으로 성장해 있었다.
현장에서 출연진들은 반가움 속에 놀라움을 감추지 못했지만, 극 중 가족으로 호흡을 맞췄던 김선영과 고경표는 한동안 말을 잇지 못한 채 눈물을 쏟았다.
김선영은 “세 사람이 함께 앉아 있으니 당시의 애틋한 정서가 확 올라온다”며 “아직도 마지막 촬영 날 엄마 등에 업혀서 가던 뒷모습이 생생하다. 진짜 딸을 떠나보내는 느낌이었다”고 회상했다.
이어 “그때 다시는 이만큼 정을 주지 말자고 다짐했다. 그 다음에 만난 아역들한테는 일부러 촬영 없을 때는 가만히 있었다. 정 들었다가 헤어지는 게 너무 힘들더라”고 털어놨다.
고경표 역시 당혹감과 반가움이 교차하는 복잡한 심경을 드러냈다. 고경표는 “늘 안고 다녔던 아이가 어른이 되어 나타나니 선뜻 다가서기 힘들다”며 “처음 느껴보는 묘한 감정”이라고 설명했다.
이날 방송에서는 김설의 근황도 공개됐다. ‘먹방 요정’으로 불리던 그는 초등학교 6학년까지 영재원에 다녔고, 최근 새로운 영재원 과정을 수료했다고 밝혀 출연진과 시청자들을 놀라게 했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
