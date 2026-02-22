코스피 불장에도 올해 외국인 9조 팔았다…“반도체 차익실현”

코스피가 5,800을 넘어서며 사상 최고치 랠리를 이어가고 있지만 외국인 투자가들은 대규모 차익 실현에 나서면서 기관의 매수 흐름과 엇갈린 움직임을 보인 것으로 나타났다.
22일 한국거래소에 따르면 외국인은 올해 들어 이달 20일까지 코스피 시장에서 9조1560억 원을 순매도했다. 이는 외국인의 지난해 연간 코스피 순매도액(4조6550억 원)의 2배에 달한다. 코스피200선물시장에서도 올해 들어 3조7970억 원 순매도한 것으로 확인됐다. 코스피가 올해 들어 약 38% 오르고 있지만 외국인 투자자들은 대거 차익 실현에 나선 것이다.
외국인의 매도세는 반도체주에서 대거 나타났다. 외국인 투자자들은 올해 들어 삼성전자를 9조5540억 원 순매도하며 가장 많이 팔았다. 삼성전자 주가는 올해 들어서만 59% 오르고 이번달 19일에는 처음으로 ‘19만 전자’도 달성했지만 외국인은 오히려 이를 차익 실현 기회로 여긴 것으로 보인다.
두 번째로 많이 판 종목은 SK하이닉스로 같은 기간 외국인 투자자들은 5조9720억 원치를 매도했다. 현대차(5조2940억 원)와 SK스퀘어(6370억 원) 등이 뒤를 이었다.
다만 전문가들은 최근 외국인 매도세는 추세적 하락에 대한 베팅보다는 그간 급등 폭이 컸던 데 따른 일시적 매물일 가능성이 크다고 분석한다. 이경민 대신증권 연구원은 “매도 대부분이 반도체주로 집중된 점을 볼 때 많이 오른 종목 비중을 줄이는 단기적인 리밸런싱(재조정) 과정으로 본다”고 설명했다.
댓글 0