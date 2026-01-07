장동혁, 계엄 사과하고 당명개정 추진…‘尹 절연’ 언급은 없어

국민의힘 장동혁 대표는 7일 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포에 대해 “상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”고 사과하며 당명 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 다만 당 안팎에서 요구해 온 윤 전 대통령과의 절연은 직접 언급하지 않았다.

크게보기 장동혁 국민의힘 대표가 7일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 당 쇄신안을 발표와 12.3 비상계엄에 대한 사과를 마친 뒤 퇴장하고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com

아울러 장 대표는 당명 개정 추진 방침을 밝혔다. 그는 “오늘 말씀드린 ‘이기는 변화’ 3대 축은 국민의힘을 진정한 정책 정당으로 바꾸는 정책 개발의 핵심 기지가 될 것”이라며 “저는 ‘이기는 변화’ 3대 축에 더해 더 과감한 정치 개혁을 추진하겠다. 당의 가치와 방향을 재정립하고 전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고 했다.