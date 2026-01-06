밝은색 옷에 미소까지…배현진, 故안성기 조문 태도 논란(영상)

크게보기 영상=채널A

배 의원은 고인의 작품 중 재미있게 봤던 영화가 있느냐는 질문에 밝게 웃음을 터뜨리며 “선생님께서 생닭을 뜯어먹는 장면이 있다. 예전에 찍으신 영화 중에. 저는 그게 너무 경악스러웠는데 그 정도로 늘 연기를 통해 새로운 모습을 보여주셨다”고 답했다. ‘경악스럽다’는 감상평 또한 고인의 장례식장에서 입에 올리기는 적절치 않은 측면이 있다는 반응도 나왔다.