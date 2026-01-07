유튜브 조회수 세계 1위가 한국인…하루 4억 버는 사람 누구?

한국인 유튜버 김프로가 전 세계 유튜브 채널 가운데 2025년 연간 조회 수 1위에 올랐다.
유튜브 채널 분석 사이트 플레이보드 집계에 따르면, 김프로 채널은 지난해 한 해 동안 총 775억3314만여 회의 조회 수를 기록했다. 이는 2위 채널인 ‘더블데이트(Double Date)’의 연간 조회 수(약 615억 회)를 크게 웃도는 수치다.
세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 미스터 비스트의 연간 조회 수(약 381억 회)와 비교해도 두 배 이상 많은 수준이다.
김프로는 콘텐츠 기획부터 연출·편집까지 직접 맡아온 것으로 알려졌다. 2022년 8월 채널을 개설한 뒤 사촌 동생이자 인플루언서인 유백합과 함께 본격적인 콘텐츠 제작에 나섰다.
짧은 영상 중심의 밈(meme)·챌린지·상황극 콘텐츠로 빠르게 주목을 받았다. 특히 영어권과 아시아권 시청자 비중이 높아 글로벌 확산 속도가 두드러졌다는 평가다.
김프로 채널은 운영 약 2년 8개월 만인 지난해 4월, 국내 개인 유튜버로는 처음으로 구독자 1억 명을 돌파했다. 현재 구독자 수는 약 1억2800만 명이다. 국내 1위이자 전 세계 기준 9위에 해당한다. BLACKPINK 공식 채널과 BTS 공식 채널을 앞서는 수치다.
개인 채널로서 이 같은 속도의 성장은 이례적이라는 평가가 나온다. 두 사람은 지난달 29일 열린 ‘2025 서울콘 에이판 스타 어워즈’에서 글로벌 인플루언서상을 수상하며 영향력을 다시 한번 입증했다.
김프로는 5일 채널 커뮤니티를 통해 “김프로 채널이 처음으로 전 세계 연간 조회 수 1위를 달성했다”며 “이 모든 순간은 시청자 덕분”이라고 밝혔다. 이어 “2026년에는 더 발전한 모습으로 꾸준히 좋은 콘텐츠를 선보이겠다”며 감사의 뜻을 전했다.
온라인 마케팅 분석 사이트 눅스인플루언서가 추측한 김프로의 하루 예상 수익은 4억7000만원, 연간 1722억원으로 추정된다. 다만 실제 수익은 광고 유형과 시청자 지역 등 여러 요소에 따라 달라 정확히 알수 없다.
